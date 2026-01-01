Шопен, Брамс

В этом месяце в Дворце Белосельских-Белозерских состоится великолепная романтическая программа под управлением маэстро Александра Титова.
Программа откроется одним из лучших фортепианных концертов мировой музыки — Концертом № 1 Фридерика Шопена. Гениальный композитор создал его в 20 лет, запечатлевая волнения юношеской любви, трепетные надежды и тоску по родине. Он будет исполнен известным петербургским пианистом, лауреатом Шопеновского конкурса Олегом Вайнштейном.
Во втором отделении зрителей ждёт грандиозная Симфония № 1 Иоганнеса Брамса, которую современники знали как «Десятую симфонию Бетховена». Компоратор работал над ней 20 лет, стремясь к совершенству и создавая настоящий классический шедевр в эпоху романтизма.
Санкт-Петербургский Государственный Академический симфонический оркестр
Дирижер: Александр Титов
Солист: Олег Вайнштейн
Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Приглашаем любителей классической музыки насладиться этим захватывающим вечерним выступлением!