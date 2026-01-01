Шопен, Брамс
Шопен, Брамс

6+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Романтическая программа во Дворце Белосельских-Белозерских

В этом месяце в Дворце Белосельских-Белозерских состоится великолепная романтическая программа под управлением маэстро Александра Титова.

Программа откроется одним из лучших фортепианных концертов мировой музыки — Концертом № 1 Фридерика Шопена. Гениальный композитор создал его в 20 лет, запечатлевая волнения юношеской любви, трепетные надежды и тоску по родине. Он будет исполнен известным петербургским пианистом, лауреатом Шопеновского конкурса Олегом Вайнштейном.

Во втором отделении зрителей ждёт грандиозная Симфония № 1 Иоганнеса Брамса, которую современники знали как «Десятую симфонию Бетховена». Компоратор работал над ней 20 лет, стремясь к совершенству и создавая настоящий классический шедевр в эпоху романтизма.

Программа концерта:

  • Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
  • И. Брамс. Симфония № 1

Исполнители:

Санкт-Петербургский Государственный Академический симфонический оркестр

Дирижер: Александр Титов

Солист: Олег Вайнштейн

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Приглашаем любителей классической музыки насладиться этим захватывающим вечерним выступлением!

Июнь
14 июня воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

