Возвращение фестиваля System IX в Санкт-Петербурге

Легендарный фестиваль System снова в Санкт-Петербурге! Его предыдущие главы запомнились выступлениями таких мастеров, как Solomun, Boris Brejcha, Stephan Bodzin, Oliver Koletzki и Adriatique.

Площадка фестиваля

В этом году фестиваль пройдет в культовом квартале «Брусницын», где основная сцена расположится под открытым небом с панорамным видом на залив. Эта уникальная обстановка обеспечит идеальное сочетание музыки и природы.

Хедлайнер фестиваля

Первым хедлайнером станет Teenage Mutants [Drumcode], а имена остальных артистов будут объявлены поэтапно, что добавляет интриги и ожидания.

Фестиваль привлечет как поклонников электронной музыки, так и любителей творчества артистов как зарубежных, так и отечественных. Приготовьтесь к незабываемым выступлениям и атмосфере праздника!