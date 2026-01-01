Абонемент № 12А (6 концертов)

Новый сезон Filarmonica-квартета

В концертном зале Дома учёных СО РАН выступит Filarmonica-квартет под руководством народного артиста России Валерия Карчагина. Коллектив прославился своими необычными трактовками и блестящим исполнением классической музыки.

В новом сезоне квартету составят лучшие музыканты, а также прозвучат захватывающие квинтеты. Особое внимание стоит уделить авторским комментариям лектора-музыковеда Марины Якушевич, которые помогут глубже понять музыкальные произведения.

Художественный руководитель

Народный артист России Валерий Карчагин

Место и время

Концертный зал Дома учёных СО РАН

Начало в 19.00, в выходные в 18.00

Filarmonica-квартет – единственный в Новосибирске коллектив, профессионально работающий в жанре струнного квартета. Он зарекомендовал себя как надежный проводник для ценителей струнной музыки благодаря изысканному исполнению и неожиданным интерпретациям. Новые проекты квартета не оставят равнодушными как давних почитателей, так и новых зрителей.