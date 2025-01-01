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Николай Гринько
Киноафиша Николай Гринько

Николай Гринько

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Николая Гринько: Концерт, который вдохновляет

Николай Гринько — талантливый музыкант, который завоевал сердца слушателей своими песнями, пронизанными глубиной, лирикой и юмором. Его уникальный стиль исполнения создаёт атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и знакомое.

Live-looping: Искусство создания музыки на сцене

Одной из ярких особенностей концертов Николая является использование техники live-looping. Эта техника позволяет ему создавать полноценные аранжировки прямо на сцене, накладывая звуки друг на друга и формируя уникальные музыкальные композиции в реальном времени.

Теплая атмосфера и вдохновение

Концерт Николая Гринько обещает стать не просто музыкальным событием, а настоящим погружением в мир эмоций и чувств. Зрителей ждет незабываемая атмосфера, наполненная вдохновляющими композициями, которые останутся в сердце надолго. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 18 сентября
Хитрый лис Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 14
20:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 19 сентября
Хитрый лис Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 14
20:00 от 1200 ₽

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