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Киноафиша Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!

Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательный концерт рви Меха Оркестра в Бродячей Собаке!

Погрузитесь в атмосферу ярких эмоций и заводных танцев на концерте рви Меха Оркестра, где вы услышите песни культовой группировки Ленинград в авторских аранжировках. Музыка, которая заставит вас двигаться и веселиться!

Когда и где?

Концерт состоится в уютном пространстве Бродячей Собаки. Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и хорошей музыки!

Что вы услышите?

В репертуаре коллектива — более 5 студийных альбомов, DVD-концерт в Телеклубе и множество видео-клипов на их авторские хиты. Каждый номер — это взрыв эмоций и отличного настроения!

Гастрольная деятельность

Ребята объездили с гастролями всю Россию: от Москвы и Питера до Иркутска. Они выступали на различных музыкальных фестивалях, включая международные. Это настоящие профессионалы своего дела!

Награды и достижения

Оркестр стал победителем всероссийского конкурса «Высоцкий.Фест» в 2018 году и завоевал премию Чартовая Дюжина в номинации «Взлом» в том же году.

Звездные коллаборации

На одной сцене с ними выступали такие легенды, как Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, Gogol Bordello, Сергей Шнуров, Spitfire, К. Хламкин и Огнеопасноркестр.

Не пропустите этот незабываемый концерт! Приходите сами и приводите друзей. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 1 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
21:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

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17 августа в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
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31 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
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Быстрые свидания
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