Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!

Зажигательный концерт рви Меха Оркестра в Бродячей Собаке!

Погрузитесь в атмосферу ярких эмоций и заводных танцев на концерте рви Меха Оркестра, где вы услышите песни культовой группировки Ленинград в авторских аранжировках. Музыка, которая заставит вас двигаться и веселиться!

Когда и где?

Концерт состоится в уютном пространстве Бродячей Собаки. Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и хорошей музыки!

Что вы услышите?

В репертуаре коллектива — более 5 студийных альбомов, DVD-концерт в Телеклубе и множество видео-клипов на их авторские хиты. Каждый номер — это взрыв эмоций и отличного настроения!

Гастрольная деятельность

Ребята объездили с гастролями всю Россию: от Москвы и Питера до Иркутска. Они выступали на различных музыкальных фестивалях, включая международные. Это настоящие профессионалы своего дела!

Награды и достижения

Оркестр стал победителем всероссийского конкурса «Высоцкий.Фест» в 2018 году и завоевал премию Чартовая Дюжина в номинации «Взлом» в том же году.

Звездные коллаборации

На одной сцене с ними выступали такие легенды, как Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, Gogol Bordello, Сергей Шнуров, Spitfire, К. Хламкин и Огнеопасноркестр.

Не пропустите этот незабываемый концерт! Приходите сами и приводите друзей. Мы ждем вас!