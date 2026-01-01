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Абонемент № 11 (3 концерта)
Киноафиша Абонемент № 11 (3 концерта)

Абонемент № 11 (3 концерта)

12+
Возраст 12+

О концерте

Абонемент «Джазовый-1» в Новосибирской филармонии

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца пройдет абонемент «Джазовый-1», который станет настоящим праздником для любителей джаза. Художественный руководитель и дирижёр проекта — заслуженный артист России Владимир Толкачёв.

Абонемент включает три концерта, посвящённых величайшим джазовым музыкантам: Бейси Каунту, Дюку Эллингтону и Чарли Паркеру. Эти выступления подойдут как для начинающих поклонников джаза, так и для более опытных слушателей, желающих углубить свои знания в этой уникальной музыкальной традиции.

Музыканты большого джазового оркестра под руководством Владимира Толкачёва откроют для зрителей мир концертного свинга, блюза и бибопа. Теперь у вас есть возможность узнать о том, как развивалась джазовая музыка и кто стоят у её истоков.

Не упустите шанс насладиться живым звучанием великого джаза в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Абонемент № 11 (3 концерта)

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В других городах
Ноябрь
17 ноября вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1200 ₽

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