Вечер любимых песен
12+
О концерте

Вечер любимых песен в Новосибирской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт народной музыки, который порадует всех любителей искренних и мелодичных исполнений. «Вечер любимых песен» — это не просто музыкальное событие, а настоящий праздник традиционной русской культуры.

Ансамбль «Рождество»

В этот вечер на сцене выступит традиционный народный ансамбль «Рождество», известный своими яркими костюмами и энергичными выступлениями. Это колоритное объединение талантливых музыкантов всегда привносит в свои концерты атмосферу радости и вдохновения.

Что услышат зрители?

В программе — любимые песни из советских кинофильмов и популярная народная музыка, исполняемые в сопровождении инструментов и хора. Каждый гость сможет насладиться живым исполнением и почувствовать те эмоции, которые передаются через музыку.

Летние концерты в «Тихом дворике»

Летние концерты филармонии проходят в уютной атмосфере «Тихого дворика» Камерного зала — это отличная возможность насладиться свежим воздухом, легким ветерком и великолепной музыкой!

Финал вечера

Завершится вечер совместным исполнением любимых песен. Вас ждет интерактивное общение с артистами, яркие костюмы, виртуозная игра на инструментах и, несомненно, отличное настроение!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника — приходите на «Вечер любимых песен» и погружайтесь в мир прекрасной музыки!

Июнь
Июль
26 июня пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 800 ₽
7 июля вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 800 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
