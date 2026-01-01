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Абонемент № 19 (5 концертов)
Киноафиша Абонемент № 19 (5 концертов)

Абонемент № 19 (5 концертов)

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка и поэзия: концерт о Гёте

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет абонементный цикл из пяти концертов, автором программы которого является Людмила Петрова. Она рассмотрит жизнь и творчество великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте в контексте музыки.

В концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Гуно, Лист, Бойто, Чайковский, Мусоргский и Рубинштейн. Исполнять программу будут вокалисты и пианисты, что станет настоящим подарком для любителей классической музыки и литературы.

Гёте: больше, чем поэт

Иоганн Вольфганг Гёте — имя, знакомое каждому. Его трагедия "Фауст" закрепила за ним статус выдающегося поэта, но его литературное наследие гораздо более разнообразно. Гёте также известен как лирик, автор ряда знаменитых баллад и романист, создавший автобиографическую работу "Поэзия и правда", в которой описал духовную жизнь нескольких поколений немецкого народа.

Современники отмечали, что Гёте сочетал в себе талант поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого. Он также был премьер-министром, художником и музыкантом, без музыки его жизнь была бы неполной.

Исполнители концерта

В программе участвуют:

  • Ульяна Выграненко, меццо-сопрано
  • Анна Вараксина, сопрано
  • Анастасия Хахалина, сопрано
  • Марина Филатова, сопрано
  • Юлия Головина, сопрано
  • Антон Гринькин, тенор
  • Андрей Гладков, баритон
  • Сергей Столяренко, баритон
  • Владимир Коварский, бас
  • Алексей Гребенкин, фортепиано
  • Елена Нестеренко, фортепиано
  • Вадим Тихоненко, художественное слово

Автор и ведущая программы — Людмила Петрова. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей музыки и поэзии.

Исполнители
Тихоненко В

Купить билет на концерт Абонемент № 19 (5 концертов)

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В других городах
Ноябрь
18 ноября среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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