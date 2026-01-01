Абонемент № 19 (5 концертов)

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет абонементный цикл из пяти концертов, автором программы которого является Людмила Петрова. Она рассмотрит жизнь и творчество великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте в контексте музыки.
В концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Гуно, Лист, Бойто, Чайковский, Мусоргский и Рубинштейн. Исполнять программу будут вокалисты и пианисты, что станет настоящим подарком для любителей классической музыки и литературы.
Иоганн Вольфганг Гёте — имя, знакомое каждому. Его трагедия "Фауст" закрепила за ним статус выдающегося поэта, но его литературное наследие гораздо более разнообразно. Гёте также известен как лирик, автор ряда знаменитых баллад и романист, создавший автобиографическую работу "Поэзия и правда", в которой описал духовную жизнь нескольких поколений немецкого народа.
Современники отмечали, что Гёте сочетал в себе талант поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого. Он также был премьер-министром, художником и музыкантом, без музыки его жизнь была бы неполной.
В программе участвуют:
Автор и ведущая программы — Людмила Петрова. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей музыки и поэзии.