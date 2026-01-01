Абонемент № 19 (5 концертов)

Музыка и поэзия: концерт о Гёте

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет абонементный цикл из пяти концертов, автором программы которого является Людмила Петрова. Она рассмотрит жизнь и творчество великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте в контексте музыки.

В концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Гуно, Лист, Бойто, Чайковский, Мусоргский и Рубинштейн. Исполнять программу будут вокалисты и пианисты, что станет настоящим подарком для любителей классической музыки и литературы.

Гёте: больше, чем поэт

Иоганн Вольфганг Гёте — имя, знакомое каждому. Его трагедия "Фауст" закрепила за ним статус выдающегося поэта, но его литературное наследие гораздо более разнообразно. Гёте также известен как лирик, автор ряда знаменитых баллад и романист, создавший автобиографическую работу "Поэзия и правда", в которой описал духовную жизнь нескольких поколений немецкого народа.

Современники отмечали, что Гёте сочетал в себе талант поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого. Он также был премьер-министром, художником и музыкантом, без музыки его жизнь была бы неполной.

Исполнители концерта

В программе участвуют:

Ульяна Выграненко, меццо-сопрано

Анна Вараксина, сопрано

Анастасия Хахалина, сопрано

Марина Филатова, сопрано

Юлия Головина, сопрано

Антон Гринькин, тенор

Андрей Гладков, баритон

Сергей Столяренко, баритон

Владимир Коварский, бас

Алексей Гребенкин, фортепиано

Елена Нестеренко, фортепиано

Вадим Тихоненко, художественное слово

Автор и ведущая программы — Людмила Петрова. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей музыки и поэзии.