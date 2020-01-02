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А зори здесь тихие...
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Киноафиша А зори здесь тихие...

Спектакль А зори здесь тихие...

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

По одноименной повести Бориса Васильева

В основу спектакля легло бессмертное произведение советского классика Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», рассказывающее о высоком подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В современных реалиях это произведение воспринимается особенно остро: оно не только является частью великой истории нашей страны, но и отражает нечто неотвратимое, вошедшее в нашу жизнь и нарушившее ее привычное течение.

Судьбы героев: нити человеческой жизни

Судьба каждого из героев спектакля — это «маленькая нить, которая является частью огромной пряжи всего человечества». Война беспощадно и безвозвратно рвет эти нити, стирая с лица земли целые поколения. В спектакле показано, как личная судьба каждого сталкивается с жестокостью войны, которая не щадит никого и ничего.

Спектакль-баллада о трагедии и надежде

«А зори здесь тихие» — это спектакль-баллада, где кошмарный сон перетекает в не менее жестокую реальность, а в светлые воспоминания о девичьем прошлом врывается военная действительность. На сцене — человеческие чувства, невостребованная любовь, ускользающая красота и бесконечная вера в свою страну, в ее величие и в ее победу.

Режиссер
Елена Шевалдыкина
В ролях
Максим Лебедев
Ксения Мишанина
Марина Иванова
Юлия Головина
Елена Шевалдыкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
24 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 1000 ₽
29 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
17:00
13 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие... А зори здесь тихие...

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