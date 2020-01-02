Спектакль А зори здесь тихие...

По одноименной повести Бориса Васильева

В основу спектакля легло бессмертное произведение советского классика Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», рассказывающее о высоком подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В современных реалиях это произведение воспринимается особенно остро: оно не только является частью великой истории нашей страны, но и отражает нечто неотвратимое, вошедшее в нашу жизнь и нарушившее ее привычное течение.

Судьбы героев: нити человеческой жизни

Судьба каждого из героев спектакля — это «маленькая нить, которая является частью огромной пряжи всего человечества». Война беспощадно и безвозвратно рвет эти нити, стирая с лица земли целые поколения. В спектакле показано, как личная судьба каждого сталкивается с жестокостью войны, которая не щадит никого и ничего.

Спектакль-баллада о трагедии и надежде

«А зори здесь тихие» — это спектакль-баллада, где кошмарный сон перетекает в не менее жестокую реальность, а в светлые воспоминания о девичьем прошлом врывается военная действительность. На сцене — человеческие чувства, невостребованная любовь, ускользающая красота и бесконечная вера в свою страну, в ее величие и в ее победу.