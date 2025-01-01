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Боже мой!
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Спектакль Боже мой!

Постановка
Шалом 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Комедийно-мистический триллер от Театра Шалом

В новом комедийно-мистическом триллере, который одновременно ставит вопросы о вере и принятии, клиент приходит к психологу и утверждает, что ему 5784 года. Психолог начинает сомневаться, нужен ли ему этот клиент или всё-таки стоит обратиться к психиатру. Но есть один момент, который заставляет задуматься — как клиент так много знает о психологе? Может ли он быть агентом секретной службы, или это просто хитрый обман? Откуда такая уверенность в его словах? Этот странный случай превращается в настоящее испытание, где на кону не только здравомыслие, но и способность поверить в невозможное.

Что важно, когда апокалипсис близок?
Этот спектакль задаёт важные философские вопросы: как помочь тому, кого, возможно, даже стоит ненавидеть, и как преодолеть внутренний барьер между недоверием и необходимостью протянуть руку помощи? Чем становится жизнь, когда апокалипсис близок, и как сохранять человеческое тепло в такие моменты?

Комедия, триллер и неожиданные повороты сюжета
Жанр комедийного мистического триллера в исполнении опытных актеров и режиссуры становится настоящей американской горкой для зрителей. Сюжет, полон неожиданных поворотов, заставляет смеяться, переживать за героев и задумываться о более глубоком смысле происходящего. Вся постановка поддерживается изысканными шутками, умным текстом и мастерской игрой актеров, создавая атмосферу, в которой зрители не только смеются, но и сопереживают.

Театр, который спасает
Зрители чувствуют, как важен момент надежды, который может спасти даже в самые темные времена. Этот спектакль — возвращение к истинной актерской игре и театральному искусству, поддержанному прекрасной режиссурой, неожиданной сценографией и чудесным светом.

Анат Гов — драматург с глубоким пониманием жизни
Анат Гов, известная израильская писательница и драматург, прославилась своим умением описывать жизнь через призму человеческой боли и силы. В её последних произведениях, например, в автобиографической пьесе о борьбе с болезнью, она раскрывает перед зрителями глубины человеческой души.

Режиссер
Олег Липовецкий
В ролях
Дмитрий Уросов
Дмитрий Уросов
Анна Котляр

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 4000 ₽

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