Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А зори здесь тихие...
Киноафиша А зори здесь тихие...

Спектакль А зори здесь тихие...

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева в Ростовском Молодежном театре

«А зори здесь тихие...» — это яркая интерпретация одноимённой повести Бориса Васильева, рассказывающая о подвиге отряда девушек-зенитчиц во время Второй мировой войны. Действие спектакля разворачивается в мае 1942 года, когда под командованием старшины Васкова группа смелых женщин вступает в неравный бой с фашистскими диверсантами.

Ценой собственной жизни они останавливают врага и защищают свою землю. Несмотря на тяжёлое ранение, Васков одерживает победу, мстя за своих погибших боевых подруг. Эта история о мужестве и самопожертвовании обладает актуальностью и силой, которые резонируют с нашим временем.

Режиссура и постановка

Спектакль поставил талантливый режиссёр Ланьбо Цзяо. Его работа выделяется ярким сценическим языком и эмоциональной насыщенностью. Постановка была создана на основе эскиза, который вошёл в число победителей Театральной лаборатории «К 80-летию Великой Победы» под руководством О. С. Лоевского, прошедшей в Ростовском-на-Дону в мае 2025 года.

Эта постановка станет важным событием для любителей театрального искусства и всех, кто интересуется историей страны. Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую историю о стойкости и героизме!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше