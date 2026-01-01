Спектакль «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева в Ростовском Молодежном театре

«А зори здесь тихие...» — это яркая интерпретация одноимённой повести Бориса Васильева, рассказывающая о подвиге отряда девушек-зенитчиц во время Второй мировой войны. Действие спектакля разворачивается в мае 1942 года, когда под командованием старшины Васкова группа смелых женщин вступает в неравный бой с фашистскими диверсантами.

Ценой собственной жизни они останавливают врага и защищают свою землю. Несмотря на тяжёлое ранение, Васков одерживает победу, мстя за своих погибших боевых подруг. Эта история о мужестве и самопожертвовании обладает актуальностью и силой, которые резонируют с нашим временем.

Режиссура и постановка

Спектакль поставил талантливый режиссёр Ланьбо Цзяо. Его работа выделяется ярким сценическим языком и эмоциональной насыщенностью. Постановка была создана на основе эскиза, который вошёл в число победителей Театральной лаборатории «К 80-летию Великой Победы» под руководством О. С. Лоевского, прошедшей в Ростовском-на-Дону в мае 2025 года.

Эта постановка станет важным событием для любителей театрального искусства и всех, кто интересуется историей страны. Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую историю о стойкости и героизме!