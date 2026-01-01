Спектакль Чудаки

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по одноименной пьесе Максима Горького в Молодежном театре

«Чудаки» – пьеса Максим Горького, которая поднимает важные вопросы о роли женщин в жизни великих личностей. Постоянный источник вдохновения, поддержки и силы – именно таким образом авторы представляют образ женщины рядом с творцом. Здесь можно вспомнить множество пар, чьи отношения трансформировались через призму искусства: Сальвадор Дали и Гала, Лев Толстой и Софья Андреевна, Федерико Феллини и Джульетта Мазина, Владимир Ленин и Надежда Константиновна.

В центре сюжета – герои, проводящие их дни на даче. Их жизнь полна дачных влюбленностей, соседских конфликтов и философских размышлений о будущем страны. Пьеса имеет ярко выраженные любовные треугольники, которые появляются и исчезают, проверяя искренность чувств персонажей.

Несмотря на все колебания, одно остается неизменным: уверенность любящей женщины, что её жертва не напрасна. Это произведение философски поднимает вопросы о любви, преданности и воле к жизни в сложные времена.

Не пропустите возможность увидеть классическую пьесу на сцене и задуматься о значении человеческих отношений, которые, как показывает «Чудаки», остаются актуальными во все времена.

Март
Апрель
6 марта пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 450 ₽
18 апреля суббота
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 500 ₽

