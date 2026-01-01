Спектакль Алые паруса

Алые паруса: новое прочтение классической истории

Это не просто знакомая история об Ассоль и Грэе. Это дерзкое и трогательное переосмысление классического сюжета, действие которого переносится в Лисс — шумный портовый город. Здесь моряки спорят с лётчиками, торговцы готовы продать всё, а чуду не остаётся места.

Ассоль и её мечта

Ассоль, выросшая среди насмешек, продолжает верить в алые паруса. Её мечта в мире, полном скепсиса и цинизма, становится настоящим актом сопротивления. Грэй впервые встречает человека, который говорит правду, но оказывается безумцем в глазах толпы.

Картреф и его вызов

Лётчик Картреф бросает вызов небу и получает неожиданный ответ. В Лиссе город Высмеивает мечту, затаптывает её и пытается сжечь. Однако чудо не исчезает и ждёт того, кто осмелится сделать его своими руками.

Не пропустите этот удивительный спектакль, который заставит вас задуматься о вере в мечты и возможности изменить свою судьбу.