Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А зори здесь тихие
Киноафиша А зори здесь тихие

Спектакль А зори здесь тихие

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 110 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная драма «А зори здесь тихие»

Музыкальная драма А зори здесь тихие рассказывает о судьбах пяти женщин на фоне войны. Сюжет основан на одноимённой повести Бориса Васильева, которая уже давно завоевала любовь зрителей и читателей.

Андрей и Нонна Кротовы

Композитор Андрей Кротов и либреттист Нонна Кротова, известные своими музыкальными проектами, создали уникальное произведение, которое сочетает в себе музыку и драматургию. Это делает спектакль одним из лучших музыкальных прочтений повести.

Сюжет и его важность

Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, особенно молодому поколению. Он поднимает важные вопросы о человеческих переживаниях в условиях войны и показывает, как сильны могут быть женские судьбы в тяжелые времена.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая покорит ваши сердца и заставит задуматься о многом.

Купить билет на спектакль А зори здесь тихие

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
20 февраля пятница
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

А зори здесь тихие А зори здесь тихие А зори здесь тихие

В ближайшие дни

По щучьему велению
6+
Детский
По щучьему велению
22 декабря в 15:30 Омский дом актера
от 300 ₽
Алиса в Стране Чудес
6+
Музыка Премьера
Алиса в Стране Чудес
24 декабря в 11:00 Омский музыкальный театр
от 400 ₽
Дядя Ваня
16+
Драма
Дядя Ваня
10 февраля в 18:30 Пятый театр
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше