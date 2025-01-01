А снег идет: Сергей Жилин & Фонограф

Новогодняя программа джаз-бэнда «Фонограф» Сергея Жилина

Приглашаем вас на праздничный концерт одного из самых популярных музыкальных коллективов России – джаз-бэнда «Фонограф» под управлением Сергея Жилина. Этот коллектив объединяет яркие индивидуальности, что позволяет ему предлагать разнообразный и универсальный репертуар, включающий шедевры джаза, блюза, рока, а также классическую и современную популярную музыку.

Традиция, проверенная временем

Ежегодная праздничная программа Сергея Жилина радует москвичей и гостей столицы уже почти два десятка лет. В этом году вас ждут Рождественские мелодии, избранные фортепианные и оркестровые композиции, а также новогодние песни, исполненные «Фонографом» и солистами оркестра.

Создание новогоднего настроения

Концерт гарантирует создание настоящего новогоднего настроения. В преддверии праздников, когда город мерцает миллионами разноцветных огней, а в воздухе витает хвойный аромат, музыка «Фонографа» станет идеальным сопровождением. После концерта, вдыхая морозный декабрьский воздух и напевая «А снег идет...», каждый зритель почувствует приближение новогоднего чуда.

Общая информация

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 60 минут.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.