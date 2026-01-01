Шопен. Вечер при свечах в Коломенском

Элегия музыки Шопена в Коломенском

Летний вечер, старинная усадьба, мерцание свечей и музыка Фридерика Шопена — всё это создаёт уникальную атмосферу, которая привлечёт внимание любителей классической музыки. Это удивительное сочетание не оставит равнодушным ни одного меломана!

Фортепианная программа

Вас ждёт изысканная программа, наполненная лёгкостью, тонкой лирикой и глубиной чувств. Вы сможете насладиться поэтичным и драматичным миром одного из самых любимых композиторов в истории классической музыки.

В программе:

Избранные ноктюрны

Мазурки

Вальсы

Этюды

Полонезы

Возможны изменения в программе исполнения.

Исполнитель

Концерт проведёт лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано).

Длительность и место проведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения: музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Шопена в поистине волшебной обстановке!