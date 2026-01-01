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Шопен. Вечер при свечах в Коломенском
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шопен. Вечер при свечах в Коломенском

Шопен. Вечер при свечах в Коломенском

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Элегия музыки Шопена в Коломенском

Летний вечер, старинная усадьба, мерцание свечей и музыка Фридерика Шопена — всё это создаёт уникальную атмосферу, которая привлечёт внимание любителей классической музыки. Это удивительное сочетание не оставит равнодушным ни одного меломана!

Фортепианная программа

Вас ждёт изысканная программа, наполненная лёгкостью, тонкой лирикой и глубиной чувств. Вы сможете насладиться поэтичным и драматичным миром одного из самых любимых композиторов в истории классической музыки.

В программе:

  • Избранные ноктюрны
  • Мазурки
  • Вальсы
  • Этюды
  • Полонезы

Возможны изменения в программе исполнения.

Исполнитель

Концерт проведёт лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано).

Длительность и место проведения

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения: музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Шопена в поистине волшебной обстановке!

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Сентябрь
20 сентября воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
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