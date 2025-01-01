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Людмила Соколова
Билеты от 6500₽
Киноафиша Людмила Соколова

Людмила Соколова

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Концерт Людмилы Соколовой в Москве

Людмила Соколова – звезда популярных музыкальных телешоу и обладательница престижных музыкальных премий. Она известна как одна из самых многогранных певиц страны, исполняющая песни на пяти языках.

Её голос знаком миллионам слушателей благодаря хиту DJ Smash «Новая волна», а также множеству песен и клипов, которые завоевали эфиры центральных телеканалов и радиостанций. На концерте гостей ждут легендарные хиты XX века и яркие композиции из личного репертуара Людмилы Соколовой.

Музыкальная магия вечера

Атмосфера концерта будет наполнена энергией удачи, любви и радости. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником музыки и магии, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением и окунуться в мир музыки вместе с Людмилой Соколовой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 6500 ₽
19 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 6500 ₽

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