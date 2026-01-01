А. Шагимуратова (сопрано), ГАСО РТ, дирижёр — А. Сладковский
А. Шагимуратова (сопрано), ГАСО РТ, дирижёр — А. Сладковский

6+
О концерте

Вечер симфонической музыки: Бетховен и Малер

Приглашаем вас на увлекательный вечер классической музыки, где будут представлены величайшие произведения Людвига ван Бетховена и Густава Малера. В программе - Симфония № 6 «Пасторальная» Бетховена и Симфония № 4 Малера, которые продемонстрируют красоту и глубину симфонического жанра.

Шестая симфония Бетховена

Симфония № 6 «Пасторальная» была завершена в 1808 году. Это одна из первых программных симфоний в истории, каждая часть которой получила заголовок, раскрывающий её содержание. В этом произведении композитор исследует восхищение природой, передавая различные эмоции - от радостного прибытия в деревню до умиротворённого благодарения после грозы.

Звукоизобразительные элементы, такие как пение птиц и раскаты грома, служат фоном для строгой симфонической структуры, а оркестровка радует теплотой и прозрачностью. Тональность фа мажор придаёт звучанию светлую окраску. Симфония стала важным шагом в развитии программной музыки и оказала влияние на творчество многих композиторов-романтиков.

Четвёртая симфония Малера

Четвёртая симфония Густава Малера, завершённая в 1901 году, отличается светлыми тонами и обращением к миру детской наивности. В отличие от других, более трагических симфоний Малера, эта работа полна иронии и лёгкости. Сам композитор называл её юмореской, что подчеркивает её идиллическую и шутовскую природу.

Малер мастерски сочетает разнообразные жанры и стили, создавая уникальные музыкальные моменты, от мелодий, напоминающих о Моцарте, до зловещего «танца смерти». Темы из его песни «Небесная жизнь» заполняют финал, где звучит детское сопрано. Каждая деталь симфонии пронизана философским подтекстом, позволяющим зрителю истолковывать «вечные вопросы» через призму наивности и эстетической изящности.

Возможные изменения в программе

В программе возможны изменения:

  • I отделение: Бетховен - Симфония № 6 «Пасторальная», фа мажор, ор. 68
  • II отделение: Малер - Симфония № 4, соль мажор

Приходите, чтобы насладиться музыкой, которая восхищает и вдохновляет!

Декабрь
10 декабря четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 1500 ₽

