Большой Девчачий Stand Up. 13 сентября
О концерте/спектакле

Приглашаем на шоу «Большой Девчачий Стендап»

Уникальное и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап» подарит вам минимум пять захватывающих монологов за один вечер и множество эмоций. На сцене выступят лучшие комикесы, резиденты и участницы топовых шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и многие другие.

Весёлое начало вечера

По традиции концерт откроет самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.

Состав участников

В программе на 13 сентября в «Большевик Лофт» выступят:

  • Настя Веневитина — «Женский Стендап ТНТ», шоу «Прожарка ТНТ4»
  • Карина Салихова — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ»
  • Ульяна Красильникова — «Женский Стендап ТНТ», финалист шоу «Comedy Баттл ТНТ», участница «Открытого Микрофона ТНТ»
  • Аля Кокушкина — Высшая Лига КВН, «Comedy Баттл»
  • Тагуи Погосян — «Стендап Рулетка» на ТНТ, «Стендап Лига Суперфинал»

Комфортабельная атмосфера

Вас ждёт не только стендап от известных комиков, но и музыка на сборе гостей, а также широкий ассортимент меню и барной карты. Приходите пораньше — общая атмосфера будет создана за час до начала шоу.

Дополнительная информация

Событие состоится в бары «Bolshevik Loft». Здесь вас встретит разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также бесплатная парковка. Обратите внимание: для входа потребуется паспорт, возрастное ограничение — 18+.

Состав участников может измениться, возможно участие секретных гостей. Не упустите возможность насладиться незабываемым вечерним шоу!

13 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1200 ₽

