Большой Девчачий Stand Up. 13 сентября

Уникальное и эксклюзивное шоу «Большой Девчачий Стендап» подарит вам минимум пять захватывающих монологов за один вечер и множество эмоций. На сцене выступят лучшие комикесы, резиденты и участницы топовых шоу: «Женский Стендап», «Stand-Up ТНТ», «Comedy Баттл», «Stand-Up Club #1» и многие другие.
По традиции концерт откроет самый забавный «Парень на районе» — профессиональный комик, который настроит зрителей на позитивный вайб, общаясь и импровизируя с залом, пока дамы готовятся к выходу.
В программе на 13 сентября в «Большевик Лофт» выступят:
Вас ждёт не только стендап от известных комиков, но и музыка на сборе гостей, а также широкий ассортимент меню и барной карты. Приходите пораньше — общая атмосфера будет создана за час до начала шоу.
Событие состоится в бары «Bolshevik Loft». Здесь вас встретит разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей, а также бесплатная парковка. Обратите внимание: для входа потребуется паспорт, возрастное ограничение — 18+.
Состав участников может измениться, возможно участие секретных гостей. Не упустите возможность насладиться незабываемым вечерним шоу!