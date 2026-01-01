Rodnaya
Билеты от 800₽
12+
О концерте

Концерт проекта «Родная» в клубе Алексея Козлова

Концерт группы «Родная» пройдет в Москве в клубе Алексея Козлова. Это музыкальное событие заинтересует поклонников авторской и этнической музыки, в числе которых звучат популярные треки «Родная», «Я расскажу тебе», «Здесь и сейчас» и другие.

Уникальный музыкальный проект

«Rodnaya» — это проект талантливой джазовой вокалистки Анастасии Родной, которая совмещает в своих композициях элементы европейского джаза, соула, этно и фанка. Ее музыка, вдохновленная природой, многогранна: в ней переплетаются легкость и меланхолия, жизнерадостность и печаль. Задумчивые философские тексты и романтичные мелодии вызывают отклик в сердцах слушателей.

Образование и достижения

Анастасия Родная окончила музыкально-театральную школу по классу саксофона и изучала фортепиано под руководством известной джазовой пианистки и композитора Натальи Скворцовой. Ее интерес к свинговой музыке и лекциям по истории джаза помогли найти свой уникальный звук и гармонический язык.

Вокалистка является лауреатом и дипломантом множества конкурсов, таких как «Gnesin Voice», «Рояль в джазе», «JazzBirds» и «Lanote Jazz». В 2016 году она дошла до финала «Голоса Петроджаза», где ее выступление было охарактеризовано как «настоящее шаманство».

Текущие проекты и новинки

Анастасия активно развивает проект «Rodnaya», участвуя в значимых фестивалях, таких как «UralMusicNight», «Insomnia» и «Moscow Jazz Festival». С 2020 года коллектив выпустил несколько релизов, включая совместные синглы и EP-альбом «Трепет весны». Ожидается, что новая работа выйдет в конце весны 2024 года.

Состав группы

На концерте выступят:

  • Анастасия Родная — вокал
  • Игорь Яковенко — клавишные
  • Анатолий Кожаев — бас
  • Пётр Ившин — ударные

Июнь
6 июня суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

