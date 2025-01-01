Спектакль Битва за Москву

Спектакль по поэтическому тексту Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе»

Спектакль «Волоколамское шоссе» основан на поэтическом тексте Хайнера Мюллера, который, в свою очередь, написан по мотивам одноименной повести Александра Бека. Это произведение, подобно древнегреческой трагедии, исследует поведение человека в условиях экстремальной ситуации.

Действие спектакля разворачивается во времена Второй мировой войны, в центре событий находятся боевые действия на Волоколамском шоссе, расположенном близ Москвы. Однако акцент спектакля не только на военных сражениях. Он также глубоко погружается в душевные состояния героев, их внутренние кризисы, страхи и надежды.

Жизнь, смерть и выбор

Жизнь и смерть сталкиваются в этой не рифмующейся поэме. Главные герои спектакля — герой, антигерой и хор — постоянно стоят перед выбором, и насколько правомочен их выбор, остается решать зрителю. Это создает необычное взаимодействие между актерами и аудиторией, подчеркивая важность личного выбора в сложные времена.

Команда спектакля

Режиссером спектакля является Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов. Этот спектакль создают студенты второго курса Ярославского Государственного Театрального Института под руководством мастера Л.Ю. Краснова. Их работа обещает быть не только интересной, но и насыщенной глубокими смыслами.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит задуматься о вечных вопросах жизни и смерти, о выборах, которые мы совершаем, и о том, как они формируют наши судьбы.