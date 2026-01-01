Menu
Baywatch 1989 - 2001 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Baywatch
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
22 September 1989
Production year
1989
Number of episodes
22
Runtime
15 hours 46 minutes
Series rating
5.9
Rate
20
votes
5.5
IMDb
"Baywatch" season 1 list of episodes.
Panic at Malibu Pier
Season 1
Episode 1
22 September 1989
In Deep
Season 1
Episode 2
29 September 1989
Heatwave
Season 1
Episode 3
13 October 1989
Second Wave
Season 1
Episode 4
20 October 1989
Message in a Bottle
Season 1
Episode 5
27 October 1989
The Sky is Falling
Season 1
Episode 6
3 November 1989
The Drowning Pool
Season 1
Episode 7
10 November 1989
Rookie School
Season 1
Episode 8
24 November 1989
Cruise Ship
Season 1
Episode 9
1 December 1989
The Cretin of the Shallows
Season 1
Episode 10
8 December 1989
Shelter Me
Season 1
Episode 11
15 December 1989
The Reunion
Season 1
Episode 12
5 January 1990
Armored Car
Season 1
Episode 13
12 January 1990
Home Cort
Season 1
Episode 14
26 January 1990
We Need a Vacation
Season 1
Episode 15
2 February 1990
Muddy Waters
Season 1
Episode 16
9 February 1990
Snake Eyes
Season 1
Episode 17
23 February 1990
Eclipse
Season 1
Episode 18
2 March 1990
Shark Derby
Season 1
Episode 19
16 March 1990
The Big Race
Season 1
Episode 20
30 March 1990
Old Friends
Season 1
Episode 21
6 April 1990
The End?
Season 1
Episode 22
6 April 1990
