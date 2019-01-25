Menu
Comedy Battl (2011), season 9

Comedy Battl season 9 poster
Comedy Баттл 16+
Title Новый резидент
Season premiere 25 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Comedy Battl" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Comedy Баттл» начинающие комедианты могут показать свое умение шутить на большой сцене. Победитель состязания получает большую денежную сумму, а финалисты — право войти в состав легендарного проекта Comedy Club. Те, кому не удалось впечатлить жюри, скатываются со специально оборудованной наклонной сцены. Ведущим проекта является Павел Воля. В жюри вошли Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Ольга Бузова и другие. В проекте ярко проявили себя такие участники, как Сергей Матросов, Ирина Луур и Софья Лобанова. Они получили возможность заключить контракты с различными проектами на канале ТНТ.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Выпуск 01
Season 9 Episode 1
25 January 2019
Выпуск 02
Season 9 Episode 2
1 February 2019
Выпуск 03
Season 9 Episode 3
8 February 2019
Выпуск 04
Season 9 Episode 4
15 February 2019
Выпуск 05
Season 9 Episode 5
22 February 2019
Выпуск 06
Season 9 Episode 6
1 March 2019
Выпуск 07
Season 9 Episode 7
8 March 2019
Выпуск 08
Season 9 Episode 8
15 March 2019
Выпуск 09
Season 9 Episode 9
22 March 2019
Выпуск 10
Season 9 Episode 10
29 March 2019
Выпуск 11
Season 9 Episode 11
5 April 2019
Выпуск 12
Season 9 Episode 12
12 April 2019
Выпуск 13
Season 9 Episode 13
19 April 2019
Выпуск 14
Season 9 Episode 14
26 April 2019
Выпуск 15
Season 9 Episode 15
3 May 2019
Выпуск 16
Season 9 Episode 16
10 May 2019
Выпуск 17. Первый полуфинал
Season 9 Episode 17
17 May 2019
Выпуск 18. Второй полуфинал
Season 9 Episode 18
24 May 2019
Выпуск 19. Третий полуфинал
Season 9 Episode 19
31 May 2019
Выпуск 20. Финал
Season 9 Episode 20
7 June 2019
