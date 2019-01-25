В 9 сезоне шоу «Comedy Баттл» начинающие комедианты могут показать свое умение шутить на большой сцене. Победитель состязания получает большую денежную сумму, а финалисты — право войти в состав легендарного проекта Comedy Club. Те, кому не удалось впечатлить жюри, скатываются со специально оборудованной наклонной сцены. Ведущим проекта является Павел Воля. В жюри вошли Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Ольга Бузова и другие. В проекте ярко проявили себя такие участники, как Сергей Матросов, Ирина Луур и Софья Лобанова. Они получили возможность заключить контракты с различными проектами на канале ТНТ.