В 11 сезоне шоу «Comedy Баттл» правила остаются неизменными: каждому участнику необходимо быть смешным, получить голос хотя бы одного представителя судейской коллегии за выступление и последовательно пройти четыре этапа, чтобы добраться до главного приза — 5 000 000 рублей. Многие участники завоевали любовь зрителей. В составе Трио «Саша, Леша и Сережа» выступили участники команды КВН «Нате» Сергей Малофеев, Алексей Туркулец и Алексей Денисюк, а в составе дуэта «Федосеев и Федькин» появились кавээнщики из команды «Волжане» Виктор Федькин и Андрей Федосеев. Группа «Электрослабость» вышла в финал.