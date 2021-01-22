Menu
Comedy Battl (2011), season 11

Comedy Баттл 16+
Title Сезон 11
Season premiere 22 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Comedy Battl" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Comedy Баттл» правила остаются неизменными: каждому участнику необходимо быть смешным, получить голос хотя бы одного представителя судейской коллегии за выступление и последовательно пройти четыре этапа, чтобы добраться до главного приза — 5 000 000 рублей. Многие участники завоевали любовь зрителей. В составе Трио «Саша, Леша и Сережа» выступили участники команды КВН «Нате» Сергей Малофеев, Алексей Туркулец и Алексей Денисюк, а в составе дуэта «Федосеев и Федькин» появились кавээнщики из команды «Волжане» Виктор Федькин и Андрей Федосеев. Группа «Электрослабость» вышла в финал.

TV series release schedule
Выпуск 01
Season 11 Episode 1
22 January 2021
Выпуск 02
Season 11 Episode 2
29 January 2021
Выпуск 03
Season 11 Episode 3
5 February 2021
Выпуск 04
Season 11 Episode 4
12 February 2021
Выпуск 05
Season 11 Episode 5
19 February 2021
Выпуск 06
Season 11 Episode 6
26 February 2021
Выпуск 07
Season 11 Episode 7
5 March 2021
Выпуск 08
Season 11 Episode 8
12 March 2021
Выпуск 09
Season 11 Episode 9
19 March 2021
Выпуск 10
Season 11 Episode 10
26 March 2021
Выпуск 11
Season 11 Episode 11
2 April 2021
Выпуск 12
Season 11 Episode 12
9 April 2021
Выпуск 13
Season 11 Episode 13
16 April 2021
Выпуск 14
Season 11 Episode 14
23 April 2021
Выпуск 15
Season 11 Episode 15
30 April 2021
Выпуск 16
Season 11 Episode 16
7 May 2021
Выпуск 17
Season 11 Episode 17
14 May 2021
Выпуск 18. Первый полуфинал
Season 11 Episode 18
21 May 2021
Выпуск 19. Второй полуфинал
Season 11 Episode 19
28 May 2021
Выпуск 20. Третий полуфинал
Season 11 Episode 20
4 June 2021
Выпуск 21. Четвертый полуфинал
Season 11 Episode 21
11 June 2021
Выпуск 22. Финал
Season 11 Episode 22
18 June 2021
