В 8 сезоне шоу «Comedy Баттл» в последние годы всем стало казаться, что стендапу удалось вытеснить со сцены миниатюры. Но это не так, и в новом сезоне проекта состоится битва двух основных юмористических жанров. Представителям строгого жюри предстоит оценить видеоскетчи из полотен эпохи Возрождения, а также вынести вердикт относительно выступления «удивительной миссис Мэйзел». В новом сезоне победитель получит не только денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, но и право заключить контракт с одной из передач ТНТ — Comedy Club, Comedy Woman, «Импровизация», Stand Up или «Однажды в России».