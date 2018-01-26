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Comedy Battl (2011), season 8

Comedy Battl season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Battl Seasons Season 8
Comedy Баттл 16+
Title Миниатюры vs стендап
Season premiere 26 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 45 minutes
"Comedy Battl" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Comedy Баттл» в последние годы всем стало казаться, что стендапу удалось вытеснить со сцены миниатюры. Но это не так, и в новом сезоне проекта состоится битва двух основных юмористических жанров. Представителям строгого жюри предстоит оценить видеоскетчи из полотен эпохи Возрождения, а также вынести вердикт относительно выступления «удивительной миссис Мэйзел». В новом сезоне победитель получит не только денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, но и право заключить контракт с одной из передач ТНТ — Comedy Club, Comedy Woman, «Импровизация», Stand Up или «Однажды в России».

TV Show rating

3.5
Rate 11 votes
3.4 IMDb

Comedy Battl List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Миниатюры vs стендап. Выпуск 01
Season 8 Episode 1
26 January 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 02
Season 8 Episode 2
2 February 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 03
Season 8 Episode 3
9 February 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 04
Season 8 Episode 4
16 February 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 05
Season 8 Episode 5
23 February 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 06
Season 8 Episode 6
2 March 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 07
Season 8 Episode 7
9 March 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 08
Season 8 Episode 8
16 March 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 09
Season 8 Episode 9
23 March 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 10
Season 8 Episode 10
6 April 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 11
Season 8 Episode 11
13 April 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 12
Season 8 Episode 12
20 April 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 13
Season 8 Episode 13
27 April 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 14
Season 8 Episode 14
4 May 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 15
Season 8 Episode 15
11 May 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 16
Season 8 Episode 16
18 May 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 17. Первый полуфинал
Season 8 Episode 17
25 May 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 18. Второй полуфинал
Season 8 Episode 18
1 June 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 19. Третий полуфинал
Season 8 Episode 19
8 June 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 20. Четвёртый полуфинал
Season 8 Episode 20
9 June 2018
Миниатюры vs стендап. Выпуск 21. Финал
Season 8 Episode 21
15 June 2018
TV series release schedule
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