В 1 сезоне шоу «Comedy Баттл» молодые, никому не известные участники выходят на сцену, чтобы порадовать зрителей заранее придуманными юмористическими сценками. Если выступление не имеет успеха, сцена наклоняется под углом, и участник может упасть вниз. За наклон сцены отвечают авторитетные представители судейской коллегии, в числе которых резиденты Comedy Club Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов, а также замдиректора ТНТ Александр Дулерайн. Участники, которые прошли строгий отбор, выходят на следующий уровень в «Comedy Баттл. Турнир». Ведущим проекта является Павел Воля.