Comedy Battl (2011), season 1

Comedy Battl season 1 poster
Comedy Баттл 16+
Title Турнир, сезон первый
Season premiere 14 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
"Comedy Battl" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Comedy Баттл» молодые, никому не известные участники выходят на сцену, чтобы порадовать зрителей заранее придуманными юмористическими сценками. Если выступление не имеет успеха, сцена наклоняется под углом, и участник может упасть вниз. За наклон сцены отвечают авторитетные представители судейской коллегии, в числе которых резиденты Comedy Club Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов, а также замдиректора ТНТ Александр Дулерайн. Участники, которые прошли строгий отбор, выходят на следующий уровень в «Comedy Баттл. Турнир». Ведущим проекта является Павел Воля.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Избранные
Season 1 Episode 1
14 January 2011
Турнир, сезон первый. Пятёрка Баклажан vs Аристократы
Season 1 Episode 2
21 January 2011
Турнир, сезон первый. Аристократы vs Джокеры
Season 1 Episode 3
28 January 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Пятёрка Баклажан
Season 1 Episode 4
4 February 2011
Турнир, сезон первый. Избранные vs Джокеры
Season 1 Episode 5
11 February 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs Джокеры
Season 1 Episode 6
18 February 2011
Турнир, сезон первый. Аристократы vs Избранные
Season 1 Episode 7
25 February 2011
Турнир, сезон первый. Пятёрка Баклажан vs Избранные
Season 1 Episode 8
4 March 2011
Турнир, сезон первый. Сутенёры Счастья vs. Аристократы
Season 1 Episode 9
11 March 2011
Турнир, сезон первый. Джокеры vs Пятёрка Баклажан
Season 1 Episode 10
18 March 2011
Турнир, сезон первый. Финал
Season 1 Episode 11
25 March 2011
