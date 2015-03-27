В 6 сезоне шоу «Comedy Баттл» немало желающих из разных российских городов приехали в Москву, чтобы выйти на большую сцену со своим материалом в различных юмористических жанрах. Лучшие из претендентов прошли кастинг и получили уникальный шанс выйти на сцену в новом сезоне культового проекта. Оценивать их по-прежнему будут Гарик Мартиросян, Семен Слепаков и другие резиденты Comedy Club, а вести проект вновь доверено Павлу Воле. В шоу остаются неизменные правила, а единственное отличие состоит лишь в том, что второго шанса не будет ни у кого, и это последняя возможность для молодых юмористов войти в состав Comedy Club.