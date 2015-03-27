Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Comedy Battl (2011), season 6

Comedy Battl season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Battl Seasons Season 6
Comedy Баттл 16+
Title Последний сезон
Season premiere 27 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 39
Runtime 29 hours 15 minutes
"Comedy Battl" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Comedy Баттл» немало желающих из разных российских городов приехали в Москву, чтобы выйти на большую сцену со своим материалом в различных юмористических жанрах. Лучшие из претендентов прошли кастинг и получили уникальный шанс выйти на сцену в новом сезоне культового проекта. Оценивать их по-прежнему будут Гарик Мартиросян, Семен Слепаков и другие резиденты Comedy Club, а вести проект вновь доверено Павлу Воле. В шоу остаются неизменные правила, а единственное отличие состоит лишь в том, что второго шанса не будет ни у кого, и это последняя возможность для молодых юмористов войти в состав Comedy Club.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Последний сезон. Выпуск 01
Season 6 Episode 1
27 March 2015
Последний сезон. Выпуск 02
Season 6 Episode 2
3 April 2015
Последний сезон. Выпуск 03
Season 6 Episode 3
10 April 2015
Последний сезон. Выпуск 04
Season 6 Episode 4
17 April 2015
Последний сезон. Выпуск 05
Season 6 Episode 5
30 April 2015
Последний сезон. Выпуск 06
Season 6 Episode 6
8 May 2015
Последний сезон. Выпуск 07
Season 6 Episode 7
15 May 2015
Последний сезон. Выпуск 08
Season 6 Episode 8
22 May 2015
Последний сезон. Выпуск 09
Season 6 Episode 9
29 May 2015
Последний сезон. Выпуск 10
Season 6 Episode 10
5 June 2015
Последний сезон. Выпуск 11
Season 6 Episode 11
13 June 2015
Последний сезон. Выпуск 12
Season 6 Episode 12
19 June 2015
Последний сезон. Выпуск 13
Season 6 Episode 13
26 June 2015
Последний сезон. Выпуск 14
Season 6 Episode 14
3 July 2015
Последний сезон. Выпуск 15
Season 6 Episode 15
10 July 2015
Последний сезон. Выпуск 16
Season 6 Episode 16
17 July 2015
Последний сезон. Выпуск 17 (дайджест #1)
Season 6 Episode 17
24 July 2015
Последний сезон. Выпуск 18 (дайджест #2)
Season 6 Episode 18
31 July 2015
Последний сезон. Выпуск 19 (дайджест #3)
Season 6 Episode 19
7 August 2015
Последний сезон. Выпуск 20 (дайджест #4)
Season 6 Episode 20
14 August 2015
Последний сезон. Выпуск 21 (дайджест #5)
Season 6 Episode 21
21 August 2015
Последний сезон. Выпуск 22 (дайджест #6)
Season 6 Episode 22
28 August 2015
Последний сезон. Выпуск 23
Season 6 Episode 23
4 September 2015
Последний сезон. Выпуск 24
Season 6 Episode 24
11 September 2015
Последний сезон. Выпуск 25
Season 6 Episode 25
18 September 2015
Последний сезон. Выпуск 26
Season 6 Episode 26
25 September 2015
Последний сезон. Выпуск 27
Season 6 Episode 27
2 October 2015
Последний сезон. Выпуск 28
Season 6 Episode 28
9 October 2015
Последний сезон. Выпуск 29
Season 6 Episode 29
16 October 2015
Последний сезон. Выпуск 30
Season 6 Episode 30
23 October 2015
Последний сезон. Выпуск 31
Season 6 Episode 31
30 October 2015
Последний сезон. Выпуск 32
Season 6 Episode 32
6 November 2015
Последний сезон. Выпуск 33
Season 6 Episode 33
13 November 2015
Последний сезон. Выпуск 34
Season 6 Episode 34
20 November 2015
Последний сезон. Выпуск 35
Season 6 Episode 35
27 November 2015
Последний сезон. Выпуск 36
Season 6 Episode 36
4 December 2015
Последний сезон. Выпуск 37
Season 6 Episode 37
11 December 2015
Последний сезон. Выпуск 38
Season 6 Episode 38
18 December 2015
Последний сезон. Выпуск 39. Финал
Season 6 Episode 39
25 December 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more