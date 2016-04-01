В 7 сезоне шоу «Comedy Баттл» около ста участников, которые прошли кастинг в разных городах, собрались на одной сцене, чтобы попробовать рассмешить судей и получить реальный шанс стать известными на всю страну юмористами. На этот раз участниками состязания станут самые популярные юмористы, которые когда-либо появлялись на сцене «Comedy Баттл», а также те, кто благодаря участию в проекте попали в состав культового шоу Comedy Club. Компанию опытным юнитам составят молодые и талантливые новички. Они готовы бросить вызов ветеранам юмористического жанра и доказать, что будущее за молодежью.