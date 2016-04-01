Menu
Comedy Battl (2011), season 7

Comedy Battl season 7 poster
Comedy Баттл 16+
Title Лучшие против новых
Season premiere 1 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 42
Runtime 31 hours 30 minutes
"Comedy Battl" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Comedy Баттл» около ста участников, которые прошли кастинг в разных городах, собрались на одной сцене, чтобы попробовать рассмешить судей и получить реальный шанс стать известными на всю страну юмористами. На этот раз участниками состязания станут самые популярные юмористы, которые когда-либо появлялись на сцене «Comedy Баттл», а также те, кто благодаря участию в проекте попали в состав культового шоу Comedy Club. Компанию опытным юнитам составят молодые и талантливые новички. Они готовы бросить вызов ветеранам юмористического жанра и доказать, что будущее за молодежью.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

Лучшие против новых. Выпуск 01
Season 7 Episode 1
1 April 2016
Лучшие против новых. Выпуск 02
Season 7 Episode 2
8 April 2016
Лучшие против новых. Выпуск 03
Season 7 Episode 3
15 April 2016
Лучшие против новых. Выпуск 04
Season 7 Episode 4
22 April 2016
Лучшие против новых. Выпуск 05
Season 7 Episode 5
29 April 2016
Лучшие против новых. Выпуск 06
Season 7 Episode 6
6 May 2016
Лучшие против новых. Выпуск 07
Season 7 Episode 7
13 May 2016
Лучшие против новых. Выпуск 08
Season 7 Episode 8
20 May 2016
Лучшие против новых. Выпуск 09
Season 7 Episode 9
27 May 2016
Лучшие против новых. Выпуск 10
Season 7 Episode 10
3 June 2016
Лучшие против новых. Выпуск 11
Season 7 Episode 11
10 June 2016
Лучшие против новых. Выпуск 12
Season 7 Episode 12
17 June 2016
Лучшие против новых. Выпуск 13
Season 7 Episode 13
24 June 2016
Лучшие против новых. Выпуск 14
Season 7 Episode 14
1 July 2016
Лучшие против новых. Выпуск 15
Season 7 Episode 15
8 July 2016
Лучшие против новых. Выпуск 16
Season 7 Episode 16
15 July 2016
Лучшие против новых. Выпуск 17
Season 7 Episode 17
22 July 2016
Лучшие против новых. Выпуск 18 (дайджест #1)
Season 7 Episode 18
29 July 2016
Лучшие против новых. Выпуск 19 (дайджест #2)
Season 7 Episode 19
5 August 2016
Лучшие против новых. Выпуск 20 (дайджест #3)
Season 7 Episode 20
12 August 2016
Лучшие против новых. Выпуск 21 (дайджест #4)
Season 7 Episode 21
19 August 2016
Лучшие против новых. Выпуск 22
Season 7 Episode 22
26 August 2016
Лучшие против новых. Выпуск 23
Season 7 Episode 23
2 September 2016
Лучшие против новых. Выпуск 24
Season 7 Episode 24
9 September 2016
Лучшие против новых. Выпуск 25
Season 7 Episode 25
16 September 2016
Лучшие против новых. Выпуск 26
Season 7 Episode 26
23 September 2016
Лучшие против новых. Выпуск 27
Season 7 Episode 27
30 September 2016
Лучшие против новых. Выпуск 28
Season 7 Episode 28
7 October 2016
Лучшие против новых. Выпуск 29
Season 7 Episode 29
14 October 2016
Лучшие против новых. Выпуск 30
Season 7 Episode 30
21 October 2016
Лучшие против новых. Выпуск 31
Season 7 Episode 31
28 October 2016
Лучшие против новых. Выпуск 32
Season 7 Episode 32
3 November 2016
Лучшие против новых. Выпуск 33
Season 7 Episode 33
11 November 2016
Лучшие против новых. Выпуск 34
Season 7 Episode 34
18 November 2016
Лучшие против новых. Выпуск 35
Season 7 Episode 35
25 November 2016
Лучшие против новых. Выпуск 36
Season 7 Episode 36
2 December 2016
Лучшие против новых. Выпуск 37
Season 7 Episode 37
9 December 2016
Лучшие против новых. Выпуск 38
Season 7 Episode 38
16 December 2016
Лучшие против новых. Выпуск 39
Season 7 Episode 39
23 December 2016
Лучшие против новых. Выпуск 40. Финал
Season 7 Episode 40
30 December 2016
Лучшие против новых. Выпуск 41 (дайджест #5)
Season 7 Episode 41
13 January 2017
Лучшие против новых. Выпуск 42 (дайджест #6)
Season 7 Episode 42
20 January 2017
