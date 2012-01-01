Menu
Comedy Battl (2011), season 2

Comedy Баттл 16+
Title Турнир, сезон второй
Season premiere 1 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
"Comedy Battl" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Comedy Баттл» юмористы-новички на свой страх и риск выходят на большую сцену с домашними заготовками, чтобы произвести впечатление на публику и жюри. Строгие судьи, среди которых резиденты Comedy Club и известные молодые актеры, принимают решение, кто из конкурентов будет шутить наравне с ними, а кому придется вернуться домой ни с чем. Вместе с членами жюри свое мнение «демонстрирует» сама сцена, на которой стоят участники: если судьям не нравится выступление, они опускают рычаг, и постамент накреняется вперед. Неудачливым комикам, шутки которых не понравились жюри, не удается надолго задержаться на сцене.

Турнир, сезон второй. Джокеры vs КИD (Клан имени Дарвина)
Season 2 Episode 1
1 January 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Аристократы
Season 2 Episode 2
2 January 2012
Турнир, сезон второй. Пятёрка баклажан vs Джокеры
Season 2 Episode 3
3 January 2012
Турнир, сезон второй. Аристократы vs КИD (Клан имени Дарвина)
Season 2 Episode 4
4 January 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Пятёрка баклажан
Season 2 Episode 5
5 January 2012
Турнир, сезон второй. Джокеры vs Аристократы
Season 2 Episode 6
6 January 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs КИD (Клан имени Дарвина)
Season 2 Episode 7
7 January 2012
Турнир, сезон второй. Аристократы vs Пятёрка баклажан
Season 2 Episode 8
8 January 2012
Турнир, сезон второй. Бабтистки vs Джокеры
Season 2 Episode 9
8 January 2012
Турнир, сезон второй. Пятёрка баклажан vs КИD (Клан имени Дарвина)
Season 2 Episode 10
9 January 2012
Турнир, сезон второй. Суперфинал
Season 2 Episode 11
9 January 2012
