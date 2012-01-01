Во 2 сезоне шоу «Comedy Баттл» юмористы-новички на свой страх и риск выходят на большую сцену с домашними заготовками, чтобы произвести впечатление на публику и жюри. Строгие судьи, среди которых резиденты Comedy Club и известные молодые актеры, принимают решение, кто из конкурентов будет шутить наравне с ними, а кому придется вернуться домой ни с чем. Вместе с членами жюри свое мнение «демонстрирует» сама сцена, на которой стоят участники: если судьям не нравится выступление, они опускают рычаг, и постамент накреняется вперед. Неудачливым комикам, шутки которых не понравились жюри, не удается надолго задержаться на сцене.