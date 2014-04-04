В 5 сезоне шоу «Comedy Баттл» проект обрел поистине вселенские масштабы и по праву может называться суперсезоном. Практически две сотни участников из разных уголков России, мечтающие стать всенародными любимцами и выступать на одной сцене с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей, решили попробовать свои силы на юмористическом состязании. Звездное жюри по-прежнему готово строго, но справедливо судит амбициозных участников. В юбилейном сезоне в проекте появились Андрей Бебуришвили, юмористический дуэт «Лена Кука» и еще много известных имен. Зрителям канала ТНТ точно не придется скучать.