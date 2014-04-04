Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Comedy Battl (2011), season 5

Comedy Battl season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Battl Seasons Season 5
Comedy Баттл 16+
Title Суперсезон
Season premiere 4 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 38
Runtime 28 hours 30 minutes
"Comedy Battl" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Comedy Баттл» проект обрел поистине вселенские масштабы и по праву может называться суперсезоном. Практически две сотни участников из разных уголков России, мечтающие стать всенародными любимцами и выступать на одной сцене с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей, решили попробовать свои силы на юмористическом состязании. Звездное жюри по-прежнему готово строго, но справедливо судит амбициозных участников. В юбилейном сезоне в проекте появились Андрей Бебуришвили, юмористический дуэт «Лена Кука» и еще много известных имен. Зрителям канала ТНТ точно не придется скучать.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Суперсезон. Выпуск 01
Season 5 Episode 1
4 April 2014
Суперсезон. Выпуск 02
Season 5 Episode 2
11 April 2014
Суперсезон. Выпуск 03
Season 5 Episode 3
18 April 2014
Суперсезон. Выпуск 04
Season 5 Episode 4
25 April 2014
Суперсезон. Выпуск 05
Season 5 Episode 5
30 April 2014
Суперсезон. Выпуск 06
Season 5 Episode 6
8 May 2014
Суперсезон. Выпуск 07
Season 5 Episode 7
16 May 2014
Суперсезон. Выпуск 08
Season 5 Episode 8
23 May 2014
Суперсезон. Выпуск 09
Season 5 Episode 9
30 May 2014
Суперсезон. Выпуск 10
Season 5 Episode 10
6 June 2014
Суперсезон. Выпуск 11
Season 5 Episode 11
11 June 2014
Суперсезон. Выпуск 12
Season 5 Episode 12
20 June 2014
Суперсезон. Выпуск 13
Season 5 Episode 13
27 June 2014
Суперсезон. Выпуск 14
Season 5 Episode 14
4 July 2014
Суперсезон. Выпуск 15
Season 5 Episode 15
11 July 2014
Суперсезон. Выпуск 16 (дайджест #1)
Season 5 Episode 16
25 July 2014
Суперсезон. Выпуск 17 (дайджест #2)
Season 5 Episode 17
1 August 2014
Суперсезон. Выпуск 18 (дайджест #3)
Season 5 Episode 18
8 August 2014
Суперсезон. Выпуск 19 (дайджест #4)
Season 5 Episode 19
15 August 2014
Суперсезон. Выпуск 20 (дайджест #5)
Season 5 Episode 20
22 August 2014
Суперсезон. Выпуск 21 (дайджест #6)
Season 5 Episode 21
29 August 2014
Суперсезон. Выпуск 22
Season 5 Episode 22
5 September 2014
Суперсезон. Выпуск 23
Season 5 Episode 23
12 September 2014
Суперсезон. Выпуск 24
Season 5 Episode 24
19 September 2014
Суперсезон. Выпуск 25
Season 5 Episode 25
26 September 2014
Суперсезон. Выпуск 26
Season 5 Episode 26
3 October 2014
Суперсезон. Выпуск 27
Season 5 Episode 27
10 October 2014
Суперсезон. Выпуск 28
Season 5 Episode 28
17 October 2014
Суперсезон. Выпуск 29
Season 5 Episode 29
24 October 2014
Суперсезон. Выпуск 30
Season 5 Episode 30
31 October 2014
Суперсезон. Выпуск 31
Season 5 Episode 31
7 November 2014
Суперсезон. Выпуск 32
Season 5 Episode 32
14 November 2014
Суперсезон. Выпуск 33
Season 5 Episode 33
21 November 2014
Суперсезон. Выпуск 34
Season 5 Episode 34
28 November 2014
Суперсезон. Выпуск 35
Season 5 Episode 35
5 December 2014
Суперсезон. Выпуск 36
Season 5 Episode 36
12 December 2014
Суперсезон. Выпуск 37
Season 5 Episode 37
19 December 2014
Суперсезон. Выпуск 38. Финал
Season 5 Episode 38
27 December 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more