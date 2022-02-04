Menu
Comedy Battl (2011), season 12

Comedy Battl season 12 poster
Comedy Баттл 16+
Title Сезон 12
Season premiere 4 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 45 minutes
"Comedy Battl" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Comedy Баттл» талантливые комики и артисты стендапа продолжают радовать зрителей смешными монологами, показывать миниатюры и пантомимы. Участники проекта как угодно могут удивлять жюри и зрителей. Главное условие – заставить их смеяться. Конкурсанты начнут новую битву за престиж, славу и деньги. В судейской коллегии окажутся известные комики Алексей Щербаков, Руслан Белый, хореограф Мигель, участник шоу «Импровизация» Антон Шастун и другие звезды ТНТ, а на сцене, помимо талантливых новичков, будут блистать и те, кому уже удалось зарекомендовать себя в этом жанре.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

TV series release schedule
Выпуск 01
Season 12 Episode 1
4 February 2022
Выпуск 02
Season 12 Episode 2
11 February 2022
Выпуск 03
Season 12 Episode 3
18 February 2022
Выпуск 04
Season 12 Episode 4
25 February 2022
Выпуск 05
Season 12 Episode 5
4 March 2022
Выпуск 06
Season 12 Episode 6
11 March 2022
Выпуск 07
Season 12 Episode 7
18 March 2022
Выпуск 08
Season 12 Episode 8
25 March 2022
Выпуск 09
Season 12 Episode 9
1 April 2022
Выпуск 10
Season 12 Episode 10
8 April 2022
Выпуск 11
Season 12 Episode 11
15 April 2022
Выпуск 12
Season 12 Episode 12
22 April 2022
Выпуск 13
Season 12 Episode 13
29 April 2022
Выпуск 14
Season 12 Episode 14
6 May 2022
Выпуск 15
Season 12 Episode 15
13 May 2022
Выпуск 16
Season 12 Episode 16
20 May 2022
Выпуск 17
Season 12 Episode 17
27 May 2022
Выпуск 18. Второй полуфинал
Season 12 Episode 18
3 June 2022
Выпуск 19. Третий полуфинал
Season 12 Episode 19
10 June 2022
Выпуск 20. Четвертый полуфинал
Season 12 Episode 20
17 June 2022
Выпуск 21. Финал
Season 12 Episode 21
24 June 2022
