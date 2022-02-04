В 12 сезоне шоу «Comedy Баттл» талантливые комики и артисты стендапа продолжают радовать зрителей смешными монологами, показывать миниатюры и пантомимы. Участники проекта как угодно могут удивлять жюри и зрителей. Главное условие – заставить их смеяться. Конкурсанты начнут новую битву за престиж, славу и деньги. В судейской коллегии окажутся известные комики Алексей Щербаков, Руслан Белый, хореограф Мигель, участник шоу «Импровизация» Антон Шастун и другие звезды ТНТ, а на сцене, помимо талантливых новичков, будут блистать и те, кому уже удалось зарекомендовать себя в этом жанре.