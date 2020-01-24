Menu
Comedy Battl (2011), season 10

Comedy Баттл 16+
Title Юбилейный сезон
Season premiere 24 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Comedy Battl" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Comedy Баттл» на сцену вместе с новичками выйдут медийные личности, которые уже успели завоевать популярность в Интернете. В их числе Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Женя Синяков, Дядя Витя и многие другие. Выступления молодых юмористов будут оценивать артист проекта «Импровизация» Антон Шастун, комик Руслан Белый, хореограф Мигель, бывший резидент Comedy Club Гарик Харламов и другие. Евгений Кирбаба из Белгорода, Руслан Шамухаметов из Тюмени и другие участники из разных российских городов продемонстрируют свой талант в эфире телеканала ТНТ.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

Выпуск 01
Season 10 Episode 1
24 January 2020
Выпуск 02
Season 10 Episode 2
31 January 2020
Выпуск 03
Season 10 Episode 3
7 February 2020
Выпуск 04
Season 10 Episode 4
14 February 2020
Выпуск 05
Season 10 Episode 5
21 February 2020
Выпуск 06
Season 10 Episode 6
28 February 2020
Выпуск 07
Season 10 Episode 7
6 March 2020
Выпуск 08
Season 10 Episode 8
13 March 2020
Выпуск 09
Season 10 Episode 9
20 March 2020
Выпуск 10
Season 10 Episode 10
27 March 2020
Выпуск 11
Season 10 Episode 11
3 April 2020
Выпуск 12
Season 10 Episode 12
10 April 2020
Выпуск 13
Season 10 Episode 13
17 April 2020
Выпуск 14
Season 10 Episode 14
24 April 2020
Выпуск 15
Season 10 Episode 15
1 May 2020
Выпуск 16
Season 10 Episode 16
8 May 2020
Выпуск 17. Первый полуфинал
Season 10 Episode 17
15 May 2020
Выпуск 18. Второй полуфинал
Season 10 Episode 18
22 May 2020
Выпуск 19. Третий полуфинал
Season 10 Episode 19
29 May 2020
Выпуск 20. Финал
Season 10 Episode 20
5 June 2020
