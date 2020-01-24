В 10 сезоне шоу «Comedy Баттл» на сцену вместе с новичками выйдут медийные личности, которые уже успели завоевать популярность в Интернете. В их числе Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Женя Синяков, Дядя Витя и многие другие. Выступления молодых юмористов будут оценивать артист проекта «Импровизация» Антон Шастун, комик Руслан Белый, хореограф Мигель, бывший резидент Comedy Club Гарик Харламов и другие. Евгений Кирбаба из Белгорода, Руслан Шамухаметов из Тюмени и другие участники из разных российских городов продемонстрируют свой талант в эфире телеканала ТНТ.