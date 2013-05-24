Menu
Comedy Battl (2011), season 4

Comedy Battl season 4 poster
Comedy Баттл 16+
Title Без границ
Season premiere 24 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 32
Runtime 24 hours 0 minute
"Comedy Battl" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Comedy Баттл» скандально известный, яркий и масштабный юмористический проект расширяет границы. В отборочных турах приняли участие комедианты не только из нашей страны. Побороться за свое место на юмористическом олимпе приехали комики из Германии, Украины, Эстонии и других государств. Судейская коллегия, как и всегда, собирается оценивать выступления участников проекта со всей строгостью, но справедливо. А свое счастье в этом сезоне попытают несколько девушек, а также герои популярного реалити-проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Евгений Кузин и Глеб Жемчугов.

TV Show rating

3.8
Rate 11 votes
3.3 IMDb

Comedy Battl List of episodes

Без границ. Выпуск 01
Season 4 Episode 1
24 May 2013
Без границ. Выпуск 02
Season 4 Episode 2
28 May 2013
Без границ. Выпуск 03
Season 4 Episode 3
31 May 2013
Без границ. Выпуск 04
Season 4 Episode 4
7 June 2013
Без границ. Выпуск 05
Season 4 Episode 5
14 June 2013
Без границ. Выпуск 06
Season 4 Episode 6
21 June 2013
Без границ. Выпуск 07
Season 4 Episode 7
5 July 2013
Без границ. Выпуск 08
Season 4 Episode 8
12 July 2013
Без границ. Выпуск 09
Season 4 Episode 9
19 July 2013
Без границ. Выпуск 10
Season 4 Episode 10
26 July 2013
Без границ. Выпуск 11
Season 4 Episode 11
2 August 2013
Без границ. Выпуск 12
Season 4 Episode 12
9 August 2013
Без границ. Выпуск 13
Season 4 Episode 13
16 August 2013
Без границ. Выпуск 14
Season 4 Episode 14
23 August 2013
Без границ. Выпуск 15
Season 4 Episode 15
30 August 2013
Без границ. Выпуск 16
Season 4 Episode 16
6 September 2013
Без границ. Выпуск 17
Season 4 Episode 17
13 September 2013
Без границ. Выпуск 18
Season 4 Episode 18
20 September 2013
Без границ. Выпуск 19
Season 4 Episode 19
27 September 2013
Без границ. Выпуск 20
Season 4 Episode 20
4 October 2013
Без границ. Выпуск 21
Season 4 Episode 21
11 October 2013
Без границ. Выпуск 22
Season 4 Episode 22
18 October 2013
Без границ. Выпуск 23
Season 4 Episode 23
25 October 2013
Без границ. Выпуск 24
Season 4 Episode 24
1 November 2013
Без границ. Выпуск 25
Season 4 Episode 25
8 November 2013
Без границ. Выпуск 26
Season 4 Episode 26
15 November 2013
Без границ. Выпуск 27
Season 4 Episode 27
22 November 2013
Без границ. Выпуск 28
Season 4 Episode 28
29 November 2013
Без границ. Выпуск 29
Season 4 Episode 29
6 December 2013
Без границ. Выпуск 30
Season 4 Episode 30
13 December 2013
Без границ. Выпуск 31
Season 4 Episode 31
20 December 2013
Без границ. Выпуск 32. Финал
Season 4 Episode 32
27 December 2013
