В 4 сезоне шоу «Comedy Баттл» скандально известный, яркий и масштабный юмористический проект расширяет границы. В отборочных турах приняли участие комедианты не только из нашей страны. Побороться за свое место на юмористическом олимпе приехали комики из Германии, Украины, Эстонии и других государств. Судейская коллегия, как и всегда, собирается оценивать выступления участников проекта со всей строгостью, но справедливо. А свое счастье в этом сезоне попытают несколько девушек, а также герои популярного реалити-проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Евгений Кузин и Глеб Жемчугов.