Stargate SG-1 1997 - 2007 season 9

Stargate SG-1 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 15 July 2005
Production year 2005
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"Stargate SG-1" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» у команды появляется новый руководитель – подполковник Камерон Митчелл. При этом все, кто ранее состоял в экипаже, теперь получают новые должности, и Митчеллу приходится набирать свой отряд с нуля. Тем временем на планете появляется Вала Мал Доран. У нее есть каменная скрижаль, которая позволяет открыть дорогу к хранилищу Древних. Вала собирается перестраховаться от обмана. Она надевает на запястье Джексона браслет, который не позволяет ему отойти от нее на большое расстояние. Дэниел сталкивается с Орай – древней расой, представители которой хотят, чтобы смертные преклонялись перед ними.

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 9 list of episodes.

Avalon (1)
Season 9 Episode 1
15 July 2005
Avalon (2)
Season 9 Episode 2
22 July 2005
Origin
Season 9 Episode 3
29 July 2005
The Ties That Bind
Season 9 Episode 4
5 August 2005
The Powers That Be
Season 9 Episode 5
12 August 2005
Beachhead
Season 9 Episode 6
19 August 2005
Ex Deus Machina
Season 9 Episode 7
26 August 2005
Babylon
Season 9 Episode 8
9 September 2005
Prototype
Season 9 Episode 9
16 September 2005
The Fourth Horseman (1)
Season 9 Episode 10
16 September 2005
The Fourth Horseman (2)
Season 9 Episode 11
6 January 2006
Collateral Damage
Season 9 Episode 12
13 January 2006
Ripple Effect
Season 9 Episode 13
20 January 2006
Stronghold
Season 9 Episode 14
27 January 2006
Ethon
Season 9 Episode 15
3 February 2006
Off the Grid
Season 9 Episode 16
10 February 2006
The Scourge
Season 9 Episode 17
17 February 2006
Arthur's Mantle
Season 9 Episode 18
24 February 2006
Crusade
Season 9 Episode 19
3 March 2006
Camelot
Season 9 Episode 20
10 March 2006
