Stargate SG-1 poster
Kinoafisha TV Shows Stargate SG-1 Seasons

Stargate SG-1 All seasons

Stargate SG-1 16+
Production year 1997
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel Syfy

Series rating

6.5
Rate 11 votes
8.4 IMDb
All seasons of "Stargate SG-1"
Stargate SG-1 - Season 1 Season 1
21 episodes 27 July 1997 - 6 March 1998
 
Stargate SG-1 - Season 2 Season 2
22 episodes 26 June 1998 - 12 March 1999
 
Stargate SG-1 - Season 3 Season 3
22 episodes 25 June 1999 - 10 March 2000
 
Stargate SG-1 - Season 4 Season 4
22 episodes 30 June 2000 - 23 February 2001
 
Stargate SG-1 - Season 5 Season 5
22 episodes 29 June 2001 - 17 May 2002
 
Stargate SG-1 - Season 6 Season 6
22 episodes 7 June 2002 - 21 March 2003
 
Stargate SG-1 - Season 7 Season 7
22 episodes 13 June 2003 - 19 March 2004
 
Stargate SG-1 - Season 8 Season 8
20 episodes 9 July 2004 - 25 March 2005
 
Stargate SG-1 - Season 9 Season 9
20 episodes 15 July 2005 - 10 March 2006
 
Stargate SG-1 - Season 10 Season 10
20 episodes 14 July 2006 - 22 June 2007
 
