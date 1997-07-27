Menu
Stargate SG-1 All seasons
Stargate SG-1
16+
Production year
1997
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
Syfy
Series rating
6.5
Rate
11
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Stargate SG-1"
Season 1
21 episodes
27 July 1997 - 6 March 1998
Season 2
22 episodes
26 June 1998 - 12 March 1999
Season 3
22 episodes
25 June 1999 - 10 March 2000
Season 4
22 episodes
30 June 2000 - 23 February 2001
Season 5
22 episodes
29 June 2001 - 17 May 2002
Season 6
22 episodes
7 June 2002 - 21 March 2003
Season 7
22 episodes
13 June 2003 - 19 March 2004
Season 8
20 episodes
9 July 2004 - 25 March 2005
Season 9
20 episodes
15 July 2005 - 10 March 2006
Season 10
20 episodes
14 July 2006 - 22 June 2007
