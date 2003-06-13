Stargate SG-1 1997 - 2007 season 7

Stargate SG-1 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 13 June 2003
Production year 2003
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» фантастическая история о космических путешественниках продолжается. Джонас Квинн тщательно изучает найденные на Абидосе письмена и определяет координаты, по которым можно найти Затерянный город. Представители отряда ЗВ-1 отправляются искать таинственное поселение Древних, рассчитывая обнаружить там оружие, которое поможет победить Анубиса. Во время поисков они натыкаются на… Дэниела Джексона, который преспокойно проживает там среди местных. Ему удалось уцелеть, однако воспоминания о прошлой жизни на Земле начисто стерты из его сознания.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Fallen
Season 7 Episode 1
13 June 2003
Homecoming
Season 7 Episode 2
13 June 2003
Fragile Balance
Season 7 Episode 3
20 June 2003
Orpheus
Season 7 Episode 4
27 June 2003
Revisions
Season 7 Episode 5
11 July 2003
Lifeboat
Season 7 Episode 6
18 July 2003
Enemy Mine
Season 7 Episode 7
25 July 2003
Space Race
Season 7 Episode 8
1 August 2003
Avenger 2.0
Season 7 Episode 9
8 August 2003
Birthright
Season 7 Episode 10
15 August 2003
Evolution (1)
Season 7 Episode 11
22 August 2003
Evolution (2)
Season 7 Episode 12
9 January 2004
Grace
Season 7 Episode 13
16 January 2004
Fallout
Season 7 Episode 14
23 January 2004
Chimera
Season 7 Episode 15
30 January 2004
Death Knell
Season 7 Episode 16
6 February 2004
Heroes (1)
Season 7 Episode 17
13 February 2004
Heroes (2)
Season 7 Episode 18
20 February 2004
Resurrection
Season 7 Episode 19
27 February 2004
Inauguration
Season 7 Episode 20
5 March 2004
Lost City (1)
Season 7 Episode 21
12 March 2004
Lost City (2)
Season 7 Episode 22
19 March 2004
