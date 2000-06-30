В 4-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» члены команды ЗВ-1 возвращаются на планету Земля. Спустя некоторое время отряду становится известно, что репликатору с корабля, который был сбит в предыдущем сезоне, удалось уцелеть. Он располагается на подводной лодке, которая принадлежит российским военным силам. О’Ниллу и Тил’ку необходимо срочно расправиться со всеми расплодившимися репликаторами. Тем временем, Саманта и Тор торопятся на планету, откуда он родом. Их главная задача – остановить судно, которым завладели репликаторы и которое неумолимо приближается к планете Азгардов.