Stargate SG-1 1997 - 2007 season 4

Stargate SG-1 season 4 poster
Stargate SG-1 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 30 June 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» члены команды ЗВ-1 возвращаются на планету Земля. Спустя некоторое время отряду становится известно, что репликатору с корабля, который был сбит в предыдущем сезоне, удалось уцелеть. Он располагается на подводной лодке, которая принадлежит российским военным силам. О’Ниллу и Тил’ку необходимо срочно расправиться со всеми расплодившимися репликаторами. Тем временем, Саманта и Тор торопятся на планету, откуда он родом. Их главная задача – остановить судно, которым завладели репликаторы и которое неумолимо приближается к планете Азгардов.

7.4

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Small Victories
Season 4 Episode 1
30 June 2000
The Other Side
Season 4 Episode 2
7 July 2000
Upgrades
Season 4 Episode 3
14 July 2000
Crossroads
Season 4 Episode 4
21 July 2000
Divide and Conquer
Season 4 Episode 5
28 July 2000
Window of Opportunity
Season 4 Episode 6
4 August 2000
Watergate
Season 4 Episode 7
11 August 2000
The First Ones
Season 4 Episode 8
18 August 2000
Scorched Earth
Season 4 Episode 9
25 August 2000
Beneath the Surface
Season 4 Episode 10
1 September 2000
Point of No Return
Season 4 Episode 11
8 September 2000
Tangent
Season 4 Episode 12
15 September 2000
The Curse
Season 4 Episode 13
22 September 2000
The Serpent's Venom
Season 4 Episode 14
29 September 2000
Chain Reaction
Season 4 Episode 15
5 January 2001
2010
Season 4 Episode 16
12 January 2001
Absolute Power
Season 4 Episode 17
19 January 2001
The Light
Season 4 Episode 18
26 January 2001
Prodigy
Season 4 Episode 19
2 February 2001
Entity
Season 4 Episode 20
9 February 2001
Double Jeopardy
Season 4 Episode 21
16 February 2001
Exodus
Season 4 Episode 22
23 February 2001
