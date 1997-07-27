Stargate SG-1 1997 - 2007 season 1

Stargate SG-1 season 1 poster
Stargate SG-1 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 July 1997
Production year 1997
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 3 minutes
"Stargate SG-1" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» проходит целый год с тех самых пор, как Джек О'Нилл и члены его команды победили в битве на планете Абидос с солдатами Ра и их планерами. После нападения неизвестного существа, в глазах которого горит недобрый огонь, Джека поражает странная мысль: монстр кажется ему знакомым. Полковник почти уверен, что для планеты Земля вновь представляет угрозу его давний неприятель, который одержим жаждой воплотить свой план мести. В скором времени близкие люди Джека оказываются похищены, а он сам отправляется на планету Чулак, чтобы отыскать их и вырвать из лап обезумевшего злодея.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Children of the Gods
Season 1 Episode 1
27 July 1997
The Enemy Within
Season 1 Episode 2
1 August 1997
Emancipation
Season 1 Episode 3
8 August 1997
The Broca Divide
Season 1 Episode 4
15 August 1997
The First Commandment
Season 1 Episode 5
22 August 1997
Cold Lazarus
Season 1 Episode 6
29 August 1997
The Nox
Season 1 Episode 7
12 September 1997
Brief Candle
Season 1 Episode 8
19 September 1997
Thor’s Hammer
Season 1 Episode 9
26 September 1997
The Torment of Tantalus
Season 1 Episode 10
3 October 1997
Bloodlines
Season 1 Episode 11
10 October 1997
Fire and Water
Season 1 Episode 12
17 October 1997
Hathor
Season 1 Episode 13
24 October 1997
Singularity
Season 1 Episode 14
31 October 1997
Cor-ai
Season 1 Episode 15
23 January 1998
Enigma
Season 1 Episode 16
30 January 1998
Solitudes
Season 1 Episode 17
6 February 1998
Tin Man
Season 1 Episode 18
13 February 1998
There But for the Grace of God
Season 1 Episode 19
20 February 1998
Politics
Season 1 Episode 20
27 February 1998
Within the Serpent’s Grasp
Season 1 Episode 21
6 March 1998
