Stargate SG-1 1997 - 2007, season 10

Stargate SG-1 season 10 poster
Stargate SG-1 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 14 July 2006
Production year 2006
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"Stargate SG-1" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» на планету Чулак, где обитают джаффа, вторгаются представители Орай. Дэниелу и Валу приходится столкнуться с очередным предводителем Крестового похода – молодой дочерью Валы. При помощи технологий Орай она молниеносно взрослеет. Джексон узнает из Книги Камелота о том, что Святой Грааль находится на планете Вагонбрей. Члены команды ЗВ-1 отправляются на его поиски и оказываются в Царстве Сна. Постепенно дрема накатывает и на землян. Пришелец по имени Мартин Ллойд хочет снять многосерийный фильм про Звездные Врата и обращается за помощью к сотрудникам базы.

7.4
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 10 list of episodes.

Flesh and Blood
Season 10 Episode 1
14 July 2006
Morpheus
Season 10 Episode 2
21 July 2006
The Pegasus Project
Season 10 Episode 3
28 July 2006
Insiders
Season 10 Episode 4
4 August 2006
Uninvited
Season 10 Episode 5
11 August 2006
200
Season 10 Episode 6
18 August 2006
Counterstrike
Season 10 Episode 7
25 August 2006
Memento Mori
Season 10 Episode 8
8 September 2006
Company of Thieves
Season 10 Episode 9
15 September 2006
The Quest (1)
Season 10 Episode 10
22 September 2006
The Quest (2)
Season 10 Episode 11
13 April 2007
Line in the Sand
Season 10 Episode 12
20 April 2007
The Road Not Taken
Season 10 Episode 13
27 April 2007
The Shroud
Season 10 Episode 14
4 May 2007
Bounty
Season 10 Episode 15
11 May 2007
Bad Guys
Season 10 Episode 16
18 May 2007
Talion
Season 10 Episode 17
1 June 2007
Family Ties
Season 10 Episode 18
8 June 2007
Dominion
Season 10 Episode 19
15 June 2007
Unending
Season 10 Episode 20
22 June 2007
