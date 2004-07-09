Stargate SG-1 1997 - 2007 season 8

Stargate SG-1 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 9 July 2004
Production year 2004
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"Stargate SG-1" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» удивительные приключения героев, совершающих путешествия по просторам галактики, продолжаются. В Соединенных Штатах Америки приходит к власти новый президент, который сильно удивляется, когда узнает о существовании комплекса Звездных врат. Теперь многое зависит от решений нового лидера. Тем временем жителям Азгарда снова угрожают репликаторы, и они в очередной раз просят о содействии членов команды ЗВ-1. Попытка договориться с гоа’улдами не венчается успехом. Анубис захватывает тело человека и собирается пересечь Врата. О’Ниллу приходится ввести карантинный режим на базе.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
New Order (1)
Season 8 Episode 1
9 July 2004
New Order (2)
Season 8 Episode 2
9 July 2004
Lockdown
Season 8 Episode 3
23 July 2004
Zero Hour
Season 8 Episode 4
30 July 2004
Icon
Season 8 Episode 5
6 August 2004
Avatar
Season 8 Episode 6
13 August 2004
Affinity
Season 8 Episode 7
20 August 2004
Covenant
Season 8 Episode 8
27 August 2004
Sacrifices
Season 8 Episode 9
10 September 2004
Endgame
Season 8 Episode 10
17 September 2004
Gemini
Season 8 Episode 11
21 January 2005
Prometheus Unbound
Season 8 Episode 12
28 January 2005
It's Good To Be King
Season 8 Episode 13
4 February 2005
Full Alert
Season 8 Episode 14
11 February 2005
Citizen Joe
Season 8 Episode 15
18 February 2005
Reckoning (1)
Season 8 Episode 16
25 February 2005
Reckoning (2)
Season 8 Episode 17
4 March 2005
Threads
Season 8 Episode 18
11 March 2005
Moebius (1)
Season 8 Episode 19
18 March 2005
Moebius (2)
Season 8 Episode 20
25 March 2005
