В 8-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» удивительные приключения героев, совершающих путешествия по просторам галактики, продолжаются. В Соединенных Штатах Америки приходит к власти новый президент, который сильно удивляется, когда узнает о существовании комплекса Звездных врат. Теперь многое зависит от решений нового лидера. Тем временем жителям Азгарда снова угрожают репликаторы, и они в очередной раз просят о содействии членов команды ЗВ-1. Попытка договориться с гоа’улдами не венчается успехом. Анубис захватывает тело человека и собирается пересечь Врата. О’Ниллу приходится ввести карантинный режим на базе.