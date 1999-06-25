В 3-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» приключения героев продолжаются. Джек вместе с Самантой и Дэниелом оказываются в плену у гоа’улда Хатхор. Ее прибежище является аналогичной копией базы Звездных врат, которая располагается на планете Земля. Хатхор ощущает превосходство над представителями команды ЗВ-1 и, не гнушаясь, устраивает показательные выступления. Она с самодовольством заставляет Дэниэла и Саманту наблюдать за тем, как подсаживает в тело Джека личинку гоа’улда. Тем временем Хаммонд отправляет туда сразу четыре ЗВ-отряда. Ими управляет полковник Мэйкпис. Однако миссия оказывается провальной.