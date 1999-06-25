Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stargate SG-1 1997 - 2007 season 3

Stargate SG-1 season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Stargate SG-1 Seasons Season 3
Stargate SG-1 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 June 1999
Production year 1999
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» приключения героев продолжаются. Джек вместе с Самантой и Дэниелом оказываются в плену у гоа’улда Хатхор. Ее прибежище является аналогичной копией базы Звездных врат, которая располагается на планете Земля. Хатхор ощущает превосходство над представителями команды ЗВ-1 и, не гнушаясь, устраивает показательные выступления. Она с самодовольством заставляет Дэниэла и Саманту наблюдать за тем, как подсаживает в тело Джека личинку гоа’улда. Тем временем Хаммонд отправляет туда сразу четыре ЗВ-отряда. Ими управляет полковник Мэйкпис. Однако миссия оказывается провальной.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Into the Fire
Season 3 Episode 1
25 June 1999
Seth
Season 3 Episode 2
2 July 1999
Fair Game
Season 3 Episode 3
9 July 1999
Legacy
Season 3 Episode 4
16 July 1999
Learning Curve
Season 3 Episode 5
23 July 1999
Point of View
Season 3 Episode 6
30 July 1999
Deadman Switch
Season 3 Episode 7
6 August 1999
Demons
Season 3 Episode 8
13 August 1999
Rules of Engagement
Season 3 Episode 9
20 August 1999
Forever in a Day
Season 3 Episode 10
8 October 1999
Past and Present
Season 3 Episode 11
15 October 1999
Jolinar's Memories
Season 3 Episode 12
22 October 1999
The Devil You Know
Season 3 Episode 13
29 October 1999
Foothold
Season 3 Episode 14
5 November 1999
Pretense
Season 3 Episode 15
21 January 2000
Urgo
Season 3 Episode 16
28 January 2000
A Hundred Days
Season 3 Episode 17
4 February 2000
Shades of Grey
Season 3 Episode 18
11 February 2000
New Ground
Season 3 Episode 19
18 February 2000
Maternal Instinct
Season 3 Episode 20
25 February 2000
Crystal Skull
Season 3 Episode 21
3 March 2000
Nemesis
Season 3 Episode 22
10 March 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more