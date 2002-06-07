Stargate SG-1 1997 - 2007 season 6

Stargate SG-1 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 7 June 2002
Production year 2002
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» супруга Тил’ка трагически погибает. Раек убежден, что ответственность за ее смерть лежит на отце. Он собирается вступить в схватку с гоа’улдами. Джек и Саманта проверяют новую технологию, которая может сработать самым непредсказуемым образом. Они рассчитывают, что она окажет им помощь и позволит одержать победу в схватке с неприятелем. Джонас Квинн выражает желание присоединиться к команде ЗВ-1. Он намерен всеми силами доказать, что заслуживает стать частью славного отряда, который бороздит космические просторы. Тем временем вторые Звездные врата создают проблему для ученых.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 6 list of episodes.

Redemption
Season 6 Episode 1
7 June 2002
Redemption: Part 2
Season 6 Episode 2
14 June 2002
Descent
Season 6 Episode 3
21 June 2002
Frozen
Season 6 Episode 4
28 June 2002
Nightwalkers
Season 6 Episode 5
12 July 2002
Abyss
Season 6 Episode 6
19 July 2002
Shadow Play
Season 6 Episode 7
26 July 2002
The Other Guys
Season 6 Episode 8
2 August 2002
Allegiance
Season 6 Episode 9
9 August 2002
Cure
Season 6 Episode 10
16 August 2002
Prometheus
Season 6 Episode 11
23 August 2002
Unnatural Selection
Season 6 Episode 12
10 January 2003
Sight Unseen
Season 6 Episode 13
17 January 2003
Smoke & Mirrors
Season 6 Episode 14
24 January 2003
Paradise Lost
Season 6 Episode 15
31 January 2003
Metamorphosis
Season 6 Episode 16
7 February 2003
Disclosure
Season 6 Episode 17
14 February 2003
Forsaken
Season 6 Episode 18
21 February 2003
The Changeling
Season 6 Episode 19
28 February 2003
Memento
Season 6 Episode 20
7 March 2003
Prophecy
Season 6 Episode 21
14 March 2003
Full Circle
Season 6 Episode 22
21 March 2003
