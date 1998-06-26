Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stargate SG-1 1997 - 2007 season 2

Stargate SG-1 season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Stargate SG-1 Seasons Season 2
Stargate SG-1 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 June 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Stargate SG-1" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» два судна, которые принадлежат гоа’улдам, засекают на орбите планеты Земля. Командующие силы Звездных врат ожидают, что самые худшие их опасения подтвердятся. Они принимают решение эвакуировать при помощи Врат всех самых значимых представителей общества. В это время команда ЗВ-1 собирается разгромить флотилию своего неприятеля, воспользовавшись порталом. Джек хочет попасть на судно, которым управляет сын Апофиса – Корел. Гоа’улды нападают на маленькое поселение, которое располагается на планете Насиа. Во время спасательной миссии в Саманту Картер вселяется гоа’улд. 

Series rating

7.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb

"Stargate SG-1" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Serpent's Lair
Season 2 Episode 1
26 June 1998
In the Line of Duty
Season 2 Episode 2
3 July 1998
Prisoners
Season 2 Episode 3
10 July 1998
The Gamekeeper
Season 2 Episode 4
17 July 1998
Need
Season 2 Episode 5
24 July 1998
Thor's Chariot
Season 2 Episode 6
31 July 1998
Message in a Bottle
Season 2 Episode 7
7 August 1998
Family
Season 2 Episode 8
14 August 1998
Secrets
Season 2 Episode 9
21 August 1998
Bane
Season 2 Episode 10
25 September 1998
The Tok'ra
Season 2 Episode 11
2 October 1998
The Tok'ra (Part Two)
Season 2 Episode 12
9 October 1998
Spirits
Season 2 Episode 13
23 October 1998
Touchstone
Season 2 Episode 14
30 October 1998
The Fifth Race
Season 2 Episode 15
22 January 1999
A Matter of Time
Season 2 Episode 16
29 January 1999
Holiday
Season 2 Episode 17
5 February 1999
Serpent's Song
Season 2 Episode 18
12 February 1999
One False Step
Season 2 Episode 19
19 February 1999
Show and Tell
Season 2 Episode 20
26 February 1999
1969
Season 2 Episode 21
5 March 1999
Out of Mind
Season 2 Episode 22
12 March 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more