Во 2-м сезоне сериала «Звездные врата: ЗВ-1» два судна, которые принадлежат гоа’улдам, засекают на орбите планеты Земля. Командующие силы Звездных врат ожидают, что самые худшие их опасения подтвердятся. Они принимают решение эвакуировать при помощи Врат всех самых значимых представителей общества. В это время команда ЗВ-1 собирается разгромить флотилию своего неприятеля, воспользовавшись порталом. Джек хочет попасть на судно, которым управляет сын Апофиса – Корел. Гоа’улды нападают на маленькое поселение, которое располагается на планете Насиа. Во время спасательной миссии в Саманту Картер вселяется гоа’улд.