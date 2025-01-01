Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jia Zhangke
Awards
Awards and nominations of Jia Zhangke
Jia Zhangke
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jia Zhangke
Cannes Film Festival 2015
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Winner
Open Prize
Winner
Doc/It Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2000
Netpac Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Netpac Award
Winner
Wolfgang Staudte Award
Winner
Berlin International Film Festival 2020
Berlinale Documentary Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Best International Short Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree