Hong Sang-soo
Awards
Hong Sang-soo
About
Filmography
Articles
Awards
Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2023
Directors' Fortnight
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2021
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Encounters Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Forum
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2008
Golden Berlin Bear
Nominee
