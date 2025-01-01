Меню
Хон Сан-су
Награды
Награды и номинации Хон Сан-су
Hong Sang-soo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хон Сан-су
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023
Две недели режиссеров
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2024
Приз Большого жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2022
Приз Большого жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2020
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2023
Премия "Встречи"
Номинант
Берлинале 2018
Форум
Номинант
Берлинале 2017
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2008
Золотой берлинский медведь
Номинант
