Paolo Taviani
Awards
Awards and nominations of Paolo Taviani
Paolo Taviani
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Paolo Taviani
Cannes Film Festival 1982
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1991
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1986
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1962
Cinema 60 Award
Winner
Parallel Sections
Winner
Parallel Sections
Winner
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1967
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Competition
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Film
Winner
Competition
Winner
Moscow International Film Festival 2002
Golden St. George
Winner
Berlin International Film Festival 1977
Interfilm Grand Prix
Winner
Berlin International Film Festival 1972
Forum of New Cinema
Winner
