Awards and nominations of Carlos Saura

Awards and nominations of Carlos Saura

Carlos Saura
Awards and nominations of Carlos Saura
Cannes Film Festival 1983 Cannes Film Festival 1983
Best Artistic Contribution
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976 Cannes Film Festival 1976
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1974 Cannes Film Festival 1974
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988 Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978 Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977 Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1973 Cannes Film Festival 1973
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960 Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1985 BAFTA Awards 1985
Best Foreign Language Film
Winner
Best Foreign Language Film
Winner
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984 Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1968 Venice Film Festival 1968
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2016 Moscow International Film Festival 2016
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1981 Berlin International Film Festival 1981
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1968 Berlin International Film Festival 1968
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1966 Berlin International Film Festival 1966
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1989 Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1969 Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1964 Berlin International Film Festival 1964
Golden Berlin Bear
Nominee
