Carlos Saura
Awards
Awards and nominations of Carlos Saura
Carlos Saura
Awards and nominations of Carlos Saura
Cannes Film Festival 1983
Best Artistic Contribution
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1974
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1973
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Foreign Language Film
Winner
Best Foreign Language Film
Winner
Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1968
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2016
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1981
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1968
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1966
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1964
Golden Berlin Bear
Nominee
