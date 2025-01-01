Menu
Awards
Awards and nominations of Wanda Sykes
Wanda Sykes
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Wanda Sykes
Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
