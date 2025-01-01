Menu
Wanda Sykes
Awards and nominations of Wanda Sykes
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
