Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Alan Parker
Awards
Awards and nominations of Alan Parker
Alan Parker
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Alan Parker
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1979
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1997
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2013
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1992
Best Film
Winner
Best Film
Winner
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1979
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1977
Best Screenplay
Winner
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1976
Best Single Play
Winner
BAFTA Awards 1997
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 1981
Best Direction
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree